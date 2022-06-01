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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya'daki 46 konut ve dükkanı satacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya'daki 46 konut ve dükkanı satacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait 46 konut ve bir dükkandan oluşan taşınmazlar ihale yoluyla satışa çıkarıldı. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T05:37+0300
2022-06-01T05:37+0300
türkiye
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
çankaya
kentsel dönüşüm
konut
satış
ihale
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, ABB'nin Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'nde bulunan 'Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nde yer alan 46 konut ve bir dükkanı, 28-29-30 Haziran'da kapalı teklif usulüyle yapacağı 3 aşamalı ihaleyle satacak.İhalede, takdir edilen bedel olarak 854 metrekarelik dükkanın fiyatı 6 milyon 800 bin lira olurken, konutlarda ise fiyatlar 950 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişecek.İhaleyi kazanan isteklilerin, 120 ve 250 metrekare arasında büyüklükleri değişen konutların ödemesini peşin olarak yapmaları gerekecek.İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Dairesi'nden alınabilecek.Konut satışıyla ilgili ayrıntılı bilgiye 'www.ankara.bel.tr' adresinde yer alan ihale duyuruları kısmından ulaşılabilecek.
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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, çankaya, kentsel dönüşüm, konut, satış, ihale

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya'daki 46 konut ve dükkanı satacak

05:37 01.06.2022
© AAÇankaya , Ankara
Çankaya , Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AA
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait 46 konut ve bir dükkandan oluşan taşınmazlar ihale yoluyla satışa çıkarıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, ABB'nin Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'nde bulunan 'Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nde yer alan 46 konut ve bir dükkanı, 28-29-30 Haziran'da kapalı teklif usulüyle yapacağı 3 aşamalı ihaleyle satacak.
İhalede, takdir edilen bedel olarak 854 metrekarelik dükkanın fiyatı 6 milyon 800 bin lira olurken, konutlarda ise fiyatlar 950 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişecek.
İhaleyi kazanan isteklilerin, 120 ve 250 metrekare arasında büyüklükleri değişen konutların ödemesini peşin olarak yapmaları gerekecek.
İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Dairesi'nden alınabilecek.
Konut satışıyla ilgili ayrıntılı bilgiye 'www.ankara.bel.tr' adresinde yer alan ihale duyuruları kısmından ulaşılabilecek.
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