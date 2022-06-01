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Ankara'da aç kalan ayı köye indi
Ankara'da aç kalan ayı köye indi
Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Saray Mahallesi'ne gece saatlerinde inen ayı köylüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T23:36+0300
2022-06-01T23:36+0300
türkiye
ankara
beypazarı
ayı
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Beypazarı ilçesine bağlı Saray Mahallesi'nde bir ayının çöp konteynerini karıştırdığı anlar kameraya yansıdı. Dağlık bölgeden köy merkezine inen ayıların sıkça görüldüğünü ifade eden mahalle halkı, artık alıştıklarını, bu durumu çok yadırgamadıklarını belirtti. Mahalle sakinlerinden emekli Hasan Acar, "Köyümüzün yukarısında yaylalarımız var ve oralar 1800-2000 rakımlı bölgeler. Ormanda haliyle vahşi yaban hayatından çeşitli hayvanlar yaşıyor. Ayılar kışın çoğu zaman köy merkezine iniyor. Yılkı atlarını da her an çevrede görmeniz mümkün. Onların da yaşam alanı aynı zamanda buralar. Beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor'' dedi.
türkiye
ankara
beypazarı
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ankara, beypazarı, ayı

Ankara'da aç kalan ayı köye indi

23:36 01.06.2022
© İHA / SEYİT ÇAKIR-AW634594Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Saray Mahallesi'ne gece saatlerinde inen ayı köylüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Saray Mahallesi'ne gece saatlerinde inen ayı köylüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© İHA / SEYİT ÇAKIR-AW634594
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Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Saray Mahallesi'ne gece saatlerinde inen ayı köylüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Beypazarı ilçesine bağlı Saray Mahallesi'nde bir ayının çöp konteynerini karıştırdığı anlar kameraya yansıdı.
Dağlık bölgeden köy merkezine inen ayıların sıkça görüldüğünü ifade eden mahalle halkı, artık alıştıklarını, bu durumu çok yadırgamadıklarını belirtti.
Mahalle sakinlerinden emekli Hasan Acar, "Köyümüzün yukarısında yaylalarımız var ve oralar 1800-2000 rakımlı bölgeler. Ormanda haliyle vahşi yaban hayatından çeşitli hayvanlar yaşıyor. Ayılar kışın çoğu zaman köy merkezine iniyor. Yılkı atlarını da her an çevrede görmeniz mümkün. Onların da yaşam alanı aynı zamanda buralar. Beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor'' dedi.
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