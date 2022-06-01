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https://tr.sputniknews.com/20220601/bakan-bilgin-3600-ek-gostergenin-kapsami-belirlendi-1056874705.html
Bakan Bilgin: 3600 ek göstergenin kapsamı belirlendi
Bakan Bilgin: 3600 ek göstergenin kapsamı belirlendi
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin kapsamının belirlendiğini ifade etti. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-01T12:25+0300
türkiye
3600 ek gösterge
polis
hemşire
kamu personeli
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3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin "3600 ek göstergenin kapsamı belirlendi" açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak düzenlemenin, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacağı belirtildi. Ek gösterge nedir?Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.
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3600 ek gösterge, polis, hemşire, kamu personeli

Bakan Bilgin: 3600 ek göstergenin kapsamı belirlendi

12:04 01.06.2022 (güncellendi: 12:25 01.06.2022)
© AAmemur
memur - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AA
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Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin kapsamının belirlendiğini ifade etti.
3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin "3600 ek göstergenin kapsamı belirlendi" açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak düzenlemenin, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacağı belirtildi.

Ek gösterge nedir?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.
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