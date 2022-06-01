https://tr.sputniknews.com/20220601/bakan-bozdag-kiralarda-oran-uzerinden-bir-belirleme-yapacagiz-miktar-uzerinden-degil-1056872911.html
Bakan Bozdağ: Kiralarda oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil
Bakan Bozdağ: Kiralarda oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil
Adalet Bakanı Bozdağ: "(Kira düzenlemesi) Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Son aşamaya gelindi. Bu, geçici bir düzenleme... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T11:02+0300
2022-06-01T11:02+0300
2022-06-01T11:02+0300
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bekir bozdağ
Bakan Bozdağ: Kiralarda oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil
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Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Bozdağ: "(Kira düzenlemesi) Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Son aşamaya gelindi. Bu, geçici bir düzenleme olacaktır."