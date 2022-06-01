https://tr.sputniknews.com/20220601/bakan-koca-n-covid-19-tablosu-1-hazirandan-itibaren-haftalik-olarak-yayinlanacak-1056893442.html

Bakan Koca: Kovid-19 Tablosu, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yayınlanacak

Bakan Koca: Kovid-19 Tablosu, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yayınlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 Tablosunun, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yayınlanacağını duyurdu. 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T19:47+0300

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2022-06-01T20:05+0300

fahrettin koca

hafta

kovid-19

tablo

vaka

koronavirüs

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklama ile Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanan koronavirüs tablosunun 1 Haziran itibariyle haftalık açıklanacağını bildirdi.Bakan Koca yaptığı açıklamada "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Kovid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak" ifadelerini kullandı.

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fahrettin koca, hafta, kovid-19, tablo, vaka