https://tr.sputniknews.com/20220601/bakan-koca-n-covid-19-tablosu-1-hazirandan-itibaren-haftalik-olarak-yayinlanacak-1056893442.html
Bakan Koca: Kovid-19 Tablosu, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yayınlanacak
Bakan Koca: Kovid-19 Tablosu, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yayınlanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 Tablosunun, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yayınlanacağını duyurdu. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T19:47+0300
2022-06-01T19:47+0300
2022-06-01T20:05+0300
fahrettin koca
hafta
kovid-19
tablo
vaka
koronavirüs
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklama ile Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanan koronavirüs tablosunun 1 Haziran itibariyle haftalık açıklanacağını bildirdi.Bakan Koca yaptığı açıklamada "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Kovid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak" ifadelerini kullandı.
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fahrettin koca, hafta, kovid-19, tablo, vaka
Bakan Koca: Kovid-19 Tablosu, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yayınlanacak
19:47 01.06.2022 (güncellendi: 20:05 01.06.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 Tablosunun, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yayınlanacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklama ile Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanan koronavirüs tablosunun 1 Haziran itibariyle haftalık açıklanacağını bildirdi.
Bakan Koca yaptığı açıklamada "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Kovid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak" ifadelerini kullandı.