https://tr.sputniknews.com/20220601/batan-gemi-murettebati-okyanusta-strafor-kutularin-uzerinde-gecirdikleri-4-gunun-ardindan-1056889640.html

Batan gemi mürettebatı okyanusta strafor kutuların üzerinde geçirdikleri 4 günün ardından kurtarıldı

Batan gemi mürettebatı okyanusta strafor kutuların üzerinde geçirdikleri 4 günün ardından kurtarıldı

Endonezya’da Cuma günü batan kargo gemisindeki 4 mürettebat, 4 gün boyunca okyanusta strafor buz kutuları üzerinde verdikleri yaşam savaşının ardından... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T17:07+0300

2022-06-01T17:07+0300

2022-06-01T17:07+0300

dünya

endonezya

kargo gemisi

kayıp

mürettebat

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Endonezya’nın Doğu Java eyaletindeki Pulau Saobi Adası ile Sabuntan Adası arasında hareket eden Zidane Express'e ait kargo gemisi şiddetli dalgalar nedeniyle battı. Gemi motoruna su girmesinin ardından telsiz bağlantısı kesildi. Geminin batmasının ardından Rusyadi, Mohammed Ajim, Ansori ve Ali Sabibi isimli 4 kişilik mürettebatın kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışması başlatan sahil güvenlik ekipleri, okyanusta sürüklenen 4 mürettebatı balıkçı teknelerinin yardımıyla Bali’de buldu. Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Koordinatörü Wahyu Budi, “4 kişi, Boom Beach Banyuwangi’ye 63, Sapeken Madura Harbor’a 98 kilometre ötede güvenli şekilde bulundu” dedi.Boş strafor kutularından cankurtaran botu yapmışlarEdinilen bilgilere göre mürettebat, geminin batacağını anlayınca gemide bulunan yiyecek ve içecekleri yanlarına alarak boş strafor buz kutularından cankurtaran botu yaparak okyanusa açıldı.'Yanlarındaki suyu azar azar içmişler'Kurtarılan 4 mürettebatın sağlık kontrolü için anakaraya götürüldüğünü belirten Budi, “Pulau Sapeken Adası’na götürülen mürettebat, sağlık kontrolünün ardından aileleriyle buluşacak. Su yüzeyinde kalmak için strafordan yapılmış buz kutularını kullanan mürettebat, yanlarında götürdükleri suyu da azar azar içmişler” açıklamasında bulundu.Zidane Express gemisi, 26 Mayıs’ta Banyuwangi kentinden Madura Adası’na gitmek üzere yola çıkmış, 28 Mayıs’ta dönmeyen gemi kayıp olarak bildirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210111/endonezyada-dusen-ucaktaki-yolcularin-son-mesajlari-eve-donuyoruz-1043554142.html

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endonezya, kargo gemisi, kayıp, mürettebat