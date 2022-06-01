https://tr.sputniknews.com/20220601/benzin-ve-motorine-zam-geldi-1056887401.html
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorine zam geldi
02.06.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1.49 lira, benzin grubuna da 1.22 lira... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T16:20+0300
2022-06-01T16:20+0300
2022-06-01T16:21+0300
türkiye
benzin
zam
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.02.06.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1.49 TL, benzin grubunda 1.22 TL fiyat artışı meydana geldi.Artışlar pompa satış fiyatlarına yansıyacak.Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.02.06.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1.49 TL, benzin grubunda 1.22 TL fiyat artışı meydana geldi.Artışlar pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
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benzin, zam
Benzin ve motorine zam geldi
16:20 01.06.2022 (güncellendi: 16:21 01.06.2022) Abone ol
02.06.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1.49 lira, benzin grubuna da 1.22 lira fiyat artışı meydana geldi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
02.06.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1.49 TL, benzin grubunda 1.22 TL fiyat artışı meydana geldi.
Artışlar pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
02.06.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1.49 TL, benzin grubunda 1.22 TL fiyat artışı meydana geldi.
Artışlar pompa satış fiyatlarına yansıyacak.