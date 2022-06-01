https://tr.sputniknews.com/20220601/benzin-ve-motorine-zam-geldi-1056887401.html

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

02.06.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1.49 lira, benzin grubuna da 1.22 lira... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T16:20+0300

2022-06-01T16:20+0300

2022-06-01T16:21+0300

türkiye

benzin

zam

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.02.06.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1.49 TL, benzin grubunda 1.22 TL fiyat artışı meydana geldi.Artışlar pompa satış fiyatlarına yansıyacak.Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.02.06.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1.49 TL, benzin grubunda 1.22 TL fiyat artışı meydana geldi.Artışlar pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

türkiye

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benzin, zam