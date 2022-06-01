https://tr.sputniknews.com/20220601/bm-turkiye-adini-kabul-etti-1056895747.html
Birleşmiş Milletler, 'Turkey' yerine 'Türkiye'yi kabul etti
Birleşmiş Milletler, 'Turkey' yerine 'Türkiye'yi kabul etti
Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirdi. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T21:18+0300
2022-06-01T21:18+0300
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin yabancı dillerdeki isminin "Türkiye" olarak değiştirilmesine yönelik Genel Sekreter Antonio Guterres'e gönderdiği mektubu aldıklarını söyledi.Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Dujarric, ülke isminin değiştirilmesinin mektubun alındığı andan itibaren geçerli olduğunu belirtti.Bakan Çavuşoğlu da Twitter'dan "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz" paylaşımında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220531/turkiye-birlesmis-milletler-nezdinde-tescillendi-1056858959.html
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Birleşmiş Milletler, 'Turkey' yerine 'Türkiye'yi kabul etti
21:18 01.06.2022 (güncellendi: 21:51 01.06.2022) Abone ol
Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirdi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin yabancı dillerdeki isminin "Türkiye" olarak değiştirilmesine yönelik Genel Sekreter Antonio Guterres'e gönderdiği mektubu aldıklarını söyledi.
Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Dujarric, ülke isminin değiştirilmesinin mektubun alındığı andan itibaren geçerli olduğunu belirtti.
Bakan Çavuşoğlu da Twitter'dan "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz" paylaşımında bulunmuştu.