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BMGK başkanlığını devralan Arnavutluk: Türkiye NATO'daki en güçlü ülkelerden biri
BMGK başkanlığını devralan Arnavutluk: Türkiye NATO'daki en güçlü ülkelerden biri
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını devralan Arnavutluk'un BM Büyükelçisi Ferit Hoxha, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine çözüm... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T23:55+0300
2022-06-01T23:55+0300
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Arnavutluk, tarihinde ilk kez BM Güvenlik Konseyi başkanı oldu.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Haziran dönem başkanlığını devralan Arnavutluk'un BM Daimi Temsilcisi Hoxha, düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna ilişkin değerlendirmede bulunan Hoxha, şunları söyledi:
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BMGK başkanlığını devralan Arnavutluk: Türkiye NATO'daki en güçlü ülkelerden biri

23:55 01.06.2022
© AP Photo / Visar KryeziuArnavutluk - bayrak
Arnavutluk - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını devralan Arnavutluk'un BM Büyükelçisi Ferit Hoxha, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine çözüm bulunabileceğini belirterek, "Türkiye, NATO üyelerine dost bir ülke ve NATO'nun en güçlü ülkelerinden biri. Eminim Türkiye de herkes gibi güçlü bir ittifak istiyor" dedi.
Arnavutluk, tarihinde ilk kez BM Güvenlik Konseyi başkanı oldu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Haziran dönem başkanlığını devralan Arnavutluk'un BM Daimi Temsilcisi Hoxha, düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna ilişkin değerlendirmede bulunan Hoxha, şunları söyledi:
"İlgili ülkeler arasında çözüm bulunacağına eminim. Türkiye, NATO üyelerine dost bir ülke ve NATO'nun en güçlü ülkelerinden biri. Eminim, Türkiye de herkes gibi Ukrayna'da olanlardan sonra canlanan güçlü bir ittifak istiyor. Artık herkes bazı devletlerin öngörülemez davranışları karşısında bu toplu savunma ittifakının ne kadar önemli olduğunu görüyor."
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