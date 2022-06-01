https://tr.sputniknews.com/20220601/bodrumda-lahmacun-fiyati-20-kilometre-icinde-degisiyor-pazarda-15-teknede-450-tl-1056888902.html

Bodrum'da lahmacun fiyatı 20 kilometre içinde değişiyor: Pazarda 15, plajda 300, teknede 450 TL

Bodrum'da lahmacun fiyatı 20 kilometre içinde değişiyor: Pazarda 15, plajda 300, teknede 450 TL

Bodrum’da her yaz sezonu öncesi tartışma konusu olan lahmacun-ayran fiyatlarının yüksek olmasının nedeni ortaya çıktı. 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T16:55+0300

2022-06-01T16:55+0300

2022-06-01T17:02+0300

lahmacun

bodrum

ekonomi

ücret

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Yarımada genelinde 15 liradan başlayan lahmacun-ayran fiyatları sahil kesimlerinde 300 liraya kadar çıkıyor. Lahmacunun gramı değişmiyor ama mekan ve yer değişikliği fiyatlara yansıyor. Bodrum’da sık sık gündem olan lahmacun, ayran fiyatları bölgeye ve mekana göre değişiyor. Tatile gelen ve Bodrum’da yaşayan vatandaşlar, fiyatların mekan ve yere göre gösterdiği değişikliği normal karşılıyor.Bodrum'da pazar yerinde bir lokanta 15 liraya lahmacun-ayran verirken, sosyetenin uğrak adresi Türkbükü’nde bu fiyat 300 liraya varıyor. Teknesine ya da yatına lahmacun ile ayran sipariş eden vatandaşlar ise en ez 450 lira ödemeyi göze alıyor. Bodrum merkezde 15 lira olan lahmacun-ayran fiyatı, Bitez Mahallesi'ndeki Tatlıses Çiğköfte Salonu'nda ise 26 liradan satışa sunuluyor.'Lahmacun değil hizmet satın alıyorlar'Normal bir restoranda 15-55 lira arasında olan lahmacun-ayran fiyatları, otellerde ve plajlarda katlanarak artıyor. Otellerde ve plajlarda yaşanan fiyat artışların sebebinin verilen hizmet olduğu, hizmet kalitesiyle birlikte fiyatların da yükseldiği öğrenildi.Bardakçı Koyu'nda bulunan Azka Otel'de plaj kullanım bedeli ile birlikte lahmacun-ayran 113 TL’ye, Kadıkalesi Sahili'nde bulunan Sianji Otel'e bağlı Elani Beach'te ise 80 liraya satılıyor.Yalıkavak Tilkicik Koyu'nda bulunan Highlight Hotel-Miya Beach'de lahmacun-ayran fiyatı 200 lirayı buluyor. Türkbükü Sahili'ndeki plajlarda ise bu fiyat 300 lirayı buluyor. Bodrum’un girişinde bulunan Doora Otel'in sahilini kullanıp tüm imkanlarından yararlanarak lahmacun-ayran tüketmenin bedeliyse 96 lira.Tatil yapan yerli turistler de bu kadar imkandan yararlanıp bir lahmacun, ayrana 113 lira vermenin normal olduğunu dile getirdi.Doora Otel Genel Müdürü Turizmci Atilla Doğancı, her hizmetin bir bedeli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:Lahmacun ve ayran fiyatlarının 200 lira olduğunu belirten Highlight Hotel ve Miya Beach Genel Müdürü Yusuf Erbaş ise, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220524/bodrumda-200-tl-olan-lahmacun-gaziantepte-10-tl-lezzetimizin-sirri-icine-sevgimizi-katmamiz-1056633038.html

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