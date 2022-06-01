Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220601/borsa-gunun-ilk-yarisinda-rekor-seviyeyi-gordu-1056881463.html
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 2.585.76 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T13:53+0300
2022-06-01T13:53+0300
ekonomi
borsa
borsa istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1054440566_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_909d2e24668861381d53eb33f2c01d25.jpg
Günün ilk yarısında 2.585.76 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,49 ve 38,02 puan değer kazancıyla 2.585.11 puan oldu. Toplam işlem hacmi 19.2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1.61 ve holding endeksi yüzde 1,10 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,24 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,17 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ve küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyretmesine karşın BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığını vurguladı.Bugün ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de Bej Kitap raporunun takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.390 puanın destek, tarihi zirvesi olan 2.600 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1054440566_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_92ce3c54d4fe4334d416168d27c03288.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
borsa, borsa istanbul

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

13:53 01.06.2022
© AABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 2.585.76 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Günün ilk yarısında 2.585.76 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,49 ve 38,02 puan değer kazancıyla 2.585.11 puan oldu. Toplam işlem hacmi 19.2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1.61 ve holding endeksi yüzde 1,10 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,24 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,17 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ve küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyretmesine karşın BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığını vurguladı.
Bugün ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de Bej Kitap raporunun takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.390 puanın destek, tarihi zirvesi olan 2.600 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала