https://tr.sputniknews.com/20220601/botastan-dogalgaz-zammi-aciklamasi-yuksek-enerji-fiyatlari-bugune-kadar-ayni-oranda-yansitilmadi-1056874136.html
BOTAŞ'tan doğalgaz zammı açıklaması: Yüksek enerji fiyatları bugüne kadar aynı oranda yansıtılmadı
BOTAŞ'tan doğalgaz zammı açıklaması: Yüksek enerji fiyatları bugüne kadar aynı oranda yansıtılmadı
BOTAŞ tarafından tüm dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatlarının bugüne kadar tüketicilere yansıtılmadığı belirtilerek, "1 Haziran itibarıyla doğal gaz satış... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T11:47+0300
2022-06-01T11:47+0300
2022-06-01T11:51+0300
doğalgaz
ekonomi
zam
boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053811943_0:79:1200:754_1920x0_80_0_0_6dc5a0a7c9ab44a6982f4d41c318ea7c.jpg
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, doğal gazın ithal bir enerji kaynağı olduğu ve yüzde 99'dan fazlasının yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edildiği anımsatıldı.Geçen yıl başından itibaren dünya ve Avrupa enerji piyasalarında yaşanmaya başlayan ve halen devam eden fiyat artışlarının etkisiyle tüketicilerin yüksek enerji fiyatlarına maruz kaldıklarının kamuoyu tarafından da bilindiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://tr.sputniknews.com/20220601/dogalgaza-haziran-zammi-1056864622.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053811943_46:0:1155:832_1920x0_80_0_0_6663d05b8d518b83a8968b3528f7b26e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
doğalgaz, zam, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
BOTAŞ'tan doğalgaz zammı açıklaması: Yüksek enerji fiyatları bugüne kadar aynı oranda yansıtılmadı
11:47 01.06.2022 (güncellendi: 11:51 01.06.2022) Abone ol
BOTAŞ tarafından tüm dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatlarının bugüne kadar tüketicilere yansıtılmadığı belirtilerek, "1 Haziran itibarıyla doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır" ifadesi kullanıldı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, doğal gazın ithal bir enerji kaynağı olduğu ve yüzde 99'dan fazlasının yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edildiği anımsatıldı.
Geçen yıl başından itibaren dünya ve Avrupa enerji piyasalarında yaşanmaya başlayan ve halen devam eden fiyat artışlarının etkisiyle tüketicilerin yüksek enerji fiyatlarına maruz kaldıklarının kamuoyu tarafından da bilindiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır. 1 Haziran itibarıyla tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere, sanayide kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 10.23, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 16.28, konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 30 artış yapılmıştır. Bu artışlara rağmen özellikle konutlarda kullanılan doğal gazda tüketicilerimize destek verilmeye devam edilmektedir."