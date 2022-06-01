https://tr.sputniknews.com/20220601/botastan-dogalgaz-zammi-aciklamasi-yuksek-enerji-fiyatlari-bugune-kadar-ayni-oranda-yansitilmadi-1056874136.html

BOTAŞ'tan doğalgaz zammı açıklaması: Yüksek enerji fiyatları bugüne kadar aynı oranda yansıtılmadı

BOTAŞ'tan doğalgaz zammı açıklaması: Yüksek enerji fiyatları bugüne kadar aynı oranda yansıtılmadı

BOTAŞ tarafından tüm dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatlarının bugüne kadar tüketicilere yansıtılmadığı belirtilerek, "1 Haziran itibarıyla doğal gaz satış... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T11:47+0300

2022-06-01T11:47+0300

2022-06-01T11:51+0300

doğalgaz

ekonomi

zam

boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, doğal gazın ithal bir enerji kaynağı olduğu ve yüzde 99'dan fazlasının yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edildiği anımsatıldı.Geçen yıl başından itibaren dünya ve Avrupa enerji piyasalarında yaşanmaya başlayan ve halen devam eden fiyat artışlarının etkisiyle tüketicilerin yüksek enerji fiyatlarına maruz kaldıklarının kamuoyu tarafından da bilindiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://tr.sputniknews.com/20220601/dogalgaza-haziran-zammi-1056864622.html

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

doğalgaz, zam, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)