CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait bir Su-25 uçağı ve bir Mi-8 helikopteri imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait bir Su-25 uçağı ve bir Mi-8 helikopteri imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun hava savunma sistemlerinin son bir günde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Sergeyevka yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir Su-25 uçağını, Harkov bölgesinde de bir Mi-8 helikopterini etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Bugünkü basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel bilgileri aktaran Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir Su-25 uçağını ve bir Mi-8 helikopterini etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Konaşenkov ayrıca çeşitli bölgelerde Ukrayna’ya ait 7 insansız hava aracının (İHA) ve Smerç çok namlulu roketatar sistemlerinden fırlatılan 2 füzenin düşürüldüğü bilgisini verdi.

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“Rus füze ve topçu birlikleri 128 komuta merkezini, atış mevzilerindeki 169 topçu ve havan bataryasını, ayrıca insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 623 bölgeyi vurdu” diyen Konaşenkov, düşmana ait 200’ün üzerinde askeri personelinin, ayrıca aralarında 155 mm’lik M777 obüs bataryasının, 203 mm’lik 2S7 Pion obüsünün, BM-21 Grad çok namlulu roketatar sisteminin ve 2 mühimmat deposunun bulunduğu toplan 24 adet silah ve askeri aracın devre dışı kaldığını kaydetti.

Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli hava tabanlı füzelerle Ukrayna ordusuna ait 5 komuta merkezinin, ayrıca insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 29 bölgenin vurulduğuna dikkat çeken Konaşenkov, “Ayrıca taktik uçaklar, saldırı jetleri ve İHA’larla bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait insan gücü ve askeri teçhizatının yoğunlaştığı 61 bölge vuruldu” ifadelerini kullandı.

Rus komutan, hava saldırıları sonucu düşmana ait 140 kişinin üzerindeki insan gücünün, 9 tank ve zırhlı piyade aracının, bir BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistem bataryasının, ayrıca 6 top ve havan topunun, çeşitli işlevleri olan 13 otomobilinin ve bir OSA-AKM uçaksavar füze sisteminin imha edildiğini vurguladı.

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Tümgeneral Konaşenkov, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 185 uçak, 129 helikopter, bin 77 insansız hava aracı, 326 uçaksavar füze sistemi, 3 bin 363 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 457 çok namlulu roketatar sistemi, bin 744 sahra ve havan topu ile 3 bin 329 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.