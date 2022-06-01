CANLI | Ukrayna ve Donbas'tan Rusya'ya 20 binden fazla kişi tahliye edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ve Donbas'tan Rusya'ya 2 binden fazla kişi tahliye edildi

Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi başkanı General Mizintsev, "Kiev rejiminin yarattığı tüm zorluklara rağmen, geçtiğimiz gün Ukrayna makamlarının katılımı olmaksızın, 2 bin 886'sı çocuk olmak üzere 20.043 kişi Donbas cumhuriyetlerinin ve Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden Rusya Federasyonu topraklarına tahliye edildi" dedi.