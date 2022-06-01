https://tr.sputniknews.com/20220601/cocuklarinin-velayeti-icin-katar-prensine-karsi-mucadele-veren-kadin-olu-bulundu-1056885373.html
Katar Prensi'nin eski eşi evinde ölü bulundu: Çocuklarının velayeti için mücadele ediyordu
Katar Prensi'nin eski eşi evinde ölü bulundu: Çocuklarının velayeti için mücadele ediyordu
Katar Prensi Abdülaziz bin Halife El Sani'nin eski eşi ABD'li Kasia Gallanio, İspanya'daki evinde ölü bulundu. Gallanio, eski eşini kız çocuklarından birini... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T15:13+0300
2022-06-01T15:13+0300
2022-06-01T15:20+0300
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ABD'li 45 yaşındaki eski Katar Prensesi Kasia Gallanio, İspanya'nın Marbella kentindeki evinde ölü bulundu. Katar Prensi Abdülaziz bin Halife El Sani'nin üçüncü eşi olan kadın, üç çocuğunun velayeti için eski eşine karşı 15 yıldır hukuki mücadele veriyordu. Independent'ın haberine göre bir süredir alkol ve depresyonla mücadele ettiği belirtilen Gallanio'nun intihar etmiş olabileceğinden şüpheleniliyor. Fransız gazetesi Le Parisien'e göre ise, ilk belirlemelerde herhangi fiziksel saldırı görülmediğini belirtilirken, yakın zamanda hastanede birkaç ay geçiren kadının sinir krizi geçirmeye eğilimli olduğu öğrenildi.Abdülaziz bin Halife El Sani, Emir'i tahtından düşürme planları yaptığı iddiası nedeniyle Kraliyet ailesinden uzaklaştırılmış ve 1992 yılında Paris'e taşınmıştı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin amcası olan Abdülaziz bin Halife El Sani ile 2004 yılında dünya evine giren Galliano, eski eşini bir çocuğa 'uygunsuz şekilde dokunduğu' iddiaları üzerine terk etmişti.Telefonlara cevap vermediği için kızlarının polise yaptığı bildirimin ardından evinde ölü bulunan Gallanio'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220524/fifa-baskani-infantino-katar-2022-dunyanin-biraz-daha-iyi-hissetmesine-katkida-bulunacak-1056629917.html
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Katar Prensi'nin eski eşi evinde ölü bulundu: Çocuklarının velayeti için mücadele ediyordu
15:13 01.06.2022 (güncellendi: 15:20 01.06.2022) Abone ol
Katar Prensi Abdülaziz bin Halife El Sani'nin eski eşi ABD'li Kasia Gallanio, İspanya'daki evinde ölü bulundu. Gallanio, eski eşini kız çocuklarından birini cinsel istismar ettiği iddiaları üzerine terk etmişti.
ABD'li 45 yaşındaki eski Katar Prensesi Kasia Gallanio, İspanya'nın Marbella kentindeki evinde ölü bulundu. Katar Prensi Abdülaziz bin Halife El Sani'nin üçüncü eşi olan kadın, üç çocuğunun velayeti için eski eşine karşı 15 yıldır hukuki mücadele veriyordu.
Independent'ın haberine
göre bir süredir alkol ve depresyonla mücadele ettiği belirtilen Gallanio'nun intihar etmiş olabileceğinden şüpheleniliyor. Fransız gazetesi Le Parisien'e göre ise, ilk belirlemelerde herhangi fiziksel saldırı görülmediğini belirtilirken, yakın zamanda hastanede birkaç ay geçiren kadının sinir krizi geçirmeye eğilimli olduğu öğrenildi.
Abdülaziz bin Halife El Sani, Emir'i tahtından düşürme planları yaptığı iddiası nedeniyle Kraliyet ailesinden uzaklaştırılmış ve 1992 yılında Paris'e taşınmıştı.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin amcası olan Abdülaziz bin Halife El Sani ile 2004 yılında dünya evine giren Galliano, eski eşini bir çocuğa 'uygunsuz şekilde dokunduğu' iddiaları üzerine terk etmişti.
Telefonlara cevap vermediği için kızlarının polise yaptığı bildirimin ardından evinde ölü bulunan Gallanio'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.