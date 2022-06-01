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Çorum'da kadın cinayeti: Baldızına 9 el ateş edip kaçtı
Çorum'da kadın cinayeti: Baldızına 9 el ateş edip kaçtı
Çorum'da eniştesinin silahlı saldırısında ağır yaralanan 27 yaşındaki Ezgi Taşıran kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
çorum
kadın cinayeti
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Çorum'da, ablasının boşanma aşamasındaki eşinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre Ö.C.Ö, (32), kız kardeşi Ezgi Taşıran (27) ve annesi Y.T. ile çocuğunu almak için, boşanma aşamasında olduğu eşi E.Ö'nün (35) Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki evine gitti.Evin bulunduğu caddede karşılaşan çift arasında tartışma çıktı. E.Ö. eşi Ö.C.Ö'yü dövmeye başladı. Bunun üzerine Taşıran, E.Ö'ye tepki göstererek annesinden KADES butonuna basmasını istedi.Bu sırada belinden tabancasını çıkaran saldırgan, Taşıran'a 9 el ateş etti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Taşıran, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan yaralı kurtarılamadı.Polis ekipleri, kaçan E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220528/izmirde-kadin-cinayeti-bosanma-asamasindaki-esini-tabancayla-vurdu-1056759809.html
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çorum, kadın cinayeti, abla, kardeş, kades

Çorum'da kadın cinayeti: Baldızına 9 el ateş edip kaçtı

03:03 01.06.2022 (güncellendi: 03:05 01.06.2022)
© DHAÇorum'da eniştesinin silahlı saldırısında ağır yaralanan 27 yaşındaki Ezgi Taşıran kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Çorum'da eniştesinin silahlı saldırısında ağır yaralanan 27 yaşındaki Ezgi Taşıran kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© DHA
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Çorum'da eniştesinin silahlı saldırısında ağır yaralanan 27 yaşındaki Ezgi Taşıran kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Çorum'da, ablasının boşanma aşamasındaki eşinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Ö.C.Ö, (32), kız kardeşi Ezgi Taşıran (27) ve annesi Y.T. ile çocuğunu almak için, boşanma aşamasında olduğu eşi E.Ö'nün (35) Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki evine gitti.

Evin bulunduğu caddede karşılaşan çift arasında tartışma çıktı. E.Ö. eşi Ö.C.Ö'yü dövmeye başladı. Bunun üzerine Taşıran, E.Ö'ye tepki göstererek annesinden KADES butonuna basmasını istedi.

Bu sırada belinden tabancasını çıkaran saldırgan, Taşıran'a 9 el ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Taşıran, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan yaralı kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.
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