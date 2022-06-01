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Çorum'da kadın cinayeti: Eşini darp etti, tepki gösteren baldızını tabancayla öldürdü
Çorum'da kadın cinayeti: Eşini darp etti, tepki gösteren baldızını tabancayla öldürdü
Çorum’da sokakta karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşini tartışarak darp eden şahıs, olaya tepki gösteren baldızını tabancayla vurdu. Vücuduna 8 kurşun isabet... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T06:57+0300
2022-06-01T06:57+0300
türkiye
çorum
kadın cinayeti
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Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan olayda, Ö.C.Ö. (32) annesi Y.T. ve kız kardeşi E.T. (27) ile çocuğunu görmeye gitti. İddialara göre, Ö.C.Ö. sokakta boşanma aşamasındaki eşi Emrah Ö. (35) ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö., boşanma aşamasındaki eşini darp etti. Ablasının eniştesi tarafından darp edilmesi üzerine tepki gösteren E.T. annesinden KADES aracılığıyla yardım çağrısında bulunmasını istedi. Bu sırada Emrah Ö. yanında bulunan tabanca ile baldızı E.T.’ye ateş etmeye başladı. Sırt, boyun ve koluna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan E.T., ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. E.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayın ardında kaçarak kayıplara karışan Emrah Ö.’nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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çorum, kadın cinayeti

Çorum'da kadın cinayeti: Eşini darp etti, tepki gösteren baldızını tabancayla öldürdü

06:57 01.06.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org olay yeri girilmez
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
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Çorum’da sokakta karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşini tartışarak darp eden şahıs, olaya tepki gösteren baldızını tabancayla vurdu. Vücuduna 8 kurşun isabet eden kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan olayda, Ö.C.Ö. (32) annesi Y.T. ve kız kardeşi E.T. (27) ile çocuğunu görmeye gitti. İddialara göre, Ö.C.Ö. sokakta boşanma aşamasındaki eşi Emrah Ö. (35) ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö., boşanma aşamasındaki eşini darp etti.
Ablasının eniştesi tarafından darp edilmesi üzerine tepki gösteren E.T. annesinden KADES aracılığıyla yardım çağrısında bulunmasını istedi. Bu sırada Emrah Ö. yanında bulunan tabanca ile baldızı E.T.’ye ateş etmeye başladı. Sırt, boyun ve koluna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan E.T., ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. E.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardında kaçarak kayıplara karışan Emrah Ö.’nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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