https://tr.sputniknews.com/20220601/corumda-kadin-cinayeti-esini-darp-etti-tepki-gosteren-baldizini-tabancayla-oldurdu-1056869629.html
Çorum'da kadın cinayeti: Eşini darp etti, tepki gösteren baldızını tabancayla öldürdü
Çorum'da kadın cinayeti: Eşini darp etti, tepki gösteren baldızını tabancayla öldürdü
Çorum’da sokakta karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşini tartışarak darp eden şahıs, olaya tepki gösteren baldızını tabancayla vurdu. Vücuduna 8 kurşun isabet... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T06:57+0300
2022-06-01T06:57+0300
2022-06-01T06:57+0300
türkiye
çorum
kadın cinayeti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053251050_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_7cf7bd49683833c37b54ee2a695f2b22.jpg
Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan olayda, Ö.C.Ö. (32) annesi Y.T. ve kız kardeşi E.T. (27) ile çocuğunu görmeye gitti. İddialara göre, Ö.C.Ö. sokakta boşanma aşamasındaki eşi Emrah Ö. (35) ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö., boşanma aşamasındaki eşini darp etti. Ablasının eniştesi tarafından darp edilmesi üzerine tepki gösteren E.T. annesinden KADES aracılığıyla yardım çağrısında bulunmasını istedi. Bu sırada Emrah Ö. yanında bulunan tabanca ile baldızı E.T.’ye ateş etmeye başladı. Sırt, boyun ve koluna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan E.T., ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. E.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayın ardında kaçarak kayıplara karışan Emrah Ö.’nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
türkiye
çorum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053251050_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_b9e5037858eea76d06149707487e1abc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çorum, kadın cinayeti
Çorum'da kadın cinayeti: Eşini darp etti, tepki gösteren baldızını tabancayla öldürdü
Abone ol
Çorum’da sokakta karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşini tartışarak darp eden şahıs, olaya tepki gösteren baldızını tabancayla vurdu. Vücuduna 8 kurşun isabet eden kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan olayda, Ö.C.Ö. (32) annesi Y.T. ve kız kardeşi E.T. (27) ile çocuğunu görmeye gitti. İddialara göre, Ö.C.Ö. sokakta boşanma aşamasındaki eşi Emrah Ö. (35) ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö., boşanma aşamasındaki eşini darp etti.
Ablasının eniştesi tarafından darp edilmesi üzerine tepki gösteren E.T. annesinden KADES aracılığıyla yardım çağrısında bulunmasını istedi. Bu sırada Emrah Ö. yanında bulunan tabanca ile baldızı E.T.’ye ateş etmeye başladı. Sırt, boyun ve koluna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan E.T., ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. E.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardında kaçarak kayıplara karışan Emrah Ö.’nün yakalanması için çalışma başlatıldı.