https://tr.sputniknews.com/20220601/cumhurbaskani-erdogan-ataturk-havalimani-kismen-havalimani-vasfini-surdurecek-1056874808.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk Havalimanı, kısmen havalimanı vasfını sürdürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk Havalimanı, kısmen havalimanı vasfını sürdürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nın kısmen vasfını sürdüreceğini belirterek ''Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi şehrin bir nefes borusu... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T12:22+0300

2022-06-01T12:22+0300

2022-06-01T12:43+0300

politika

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056706589_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_dfc511ac5ab5b65a781ff365bcb202cd.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.Atatürk Havalimanı tartışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atatürk Havalimanı kısmen vasfını sürdürecek. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi şehrin bir nefes borusu, bir vahası olarak insanımıza hizmet verecektir. Yurt içi yurt dışı seyahatlerimizde Atatürk Havalimanımızı kullanıyoruz. Biz Atatürk Havalimanı'na 3 ayda 1006 odalı şehir hastanesi yaptık." ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını hedef alan Erdoğan, "Yalan ve iftirayla millet bahçesi üzerinden bize saldıranlara en güzel cevabı pazar günü verdik. 560 bin kişinin katılımıyla program gerçekleştirdik. Bay Kemal dikkat et 'Zulüm 1453'te başladı' dediniz. İstanbulumuzun başta Kadıköy olmak üzere duvarlara bunları yazdınız. Bu ülkede bizden daha samimi gayretli çevreci yoktur." şeklinde konuştu.'Yurtdışında ölüme terkedilen vatandaşlarımızı ambulans uçakla aldık, getirdik'Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na yapılan pandemi hastanesiyle ilgili de şunları söyledi:Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı şöyle:- Yılbaşından bugüne yaptığımız işler bile 20 yılda asırlık hizmetleri nasıl ülkemize kazandırdığımızı göstermeye yeterlidir. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete sunduk, İdlib'de yapılan briket evlerin açılış törenine mesajla katıldık. Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış töreninin gururunu hemşehrilerimizle paylaştık. Azerbaycan'da TEKNOFEST kuşağı gençlerimizin nasıl kucaklaştığına bizzat şahitlik ettik. Azerbaycanlı kardeşlerimizin 28 Mayıs Bağımsızlık Gününü teknoloji şöleni ile taçlandırmış olduk. İstanbul'un fethinin 569. yıldönümümün coşkusunu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile müjdesiyle 560 bin kişinin katılımıyla milletimizle birlikte paylaştık. Durmadan dinlenmeden yolumuza devam ediyoruz.Ayasofya açıklamasıİstanbul'a talan edilecek bir nimet olarak bakanlar sadece Fetih sırrını değil Cumhuriyeti de bugün bizim yaptıklarımızı da anlayamazlar.Tarih fethettiğimiz her yerde güveni, huzuru hakim kılmak için verdiğimiz mücadelenin şahididir. Bugün de bayrağımızı dalgalandırdığımız her yeri esenlik yurdu haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. Ayasofya'yı 84 yıl sonra asli hüviyetine yeniden kavuşturarak fethin bağrında açılan yarayı Allah'a hamdolsun kapattık. Ayasofya, İstanbul'un kalbinde yükselen sancak olarak medeniyetimizdeki yerini tekrar almıştır.Atatürk Havalimanı tartışmalarıAtatürk Havalimanı kısmen vasfını sürdürecek. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi şehrin bir nefes borusu, bir vahası olarak insanımıza hizmet verecektir. Yurt içi yurt dışı seyahatlerimizde Atatürk Havalimanımızı kullanıyoruz. Biz Atatürk Havalimanı'na 3 ayda 1006 odalı şehir hastanesi yaptık. Yalan ve iftirayla millet bahçesi üzerinden bize saldıranlara en güzel cevabı pazar günü verdik. 560 bin kişinin katılımıyla program gerçekleştirdik. Bay Kemal dikkat et 'Zulüm 1453'te başladı' dediniz. İstanbulumuzun başta Kadıköy olmak üzere duvarlara bunları yazdınız. Bu ülkede bizden daha samimi gayretli çevreci yoktur.''

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan