Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220601/cumhurbaskani-erdogan-ataturk-havalimani-kismen-havalimani-vasfini-surdurecek-1056874808.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk Havalimanı, kısmen havalimanı vasfını sürdürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk Havalimanı, kısmen havalimanı vasfını sürdürecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nın kısmen vasfını sürdüreceğini belirterek ''Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi şehrin bir nefes borusu... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T12:22+0300
2022-06-01T12:43+0300
politika
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056706589_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_dfc511ac5ab5b65a781ff365bcb202cd.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.Atatürk Havalimanı tartışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atatürk Havalimanı kısmen vasfını sürdürecek. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi şehrin bir nefes borusu, bir vahası olarak insanımıza hizmet verecektir. Yurt içi yurt dışı seyahatlerimizde Atatürk Havalimanımızı kullanıyoruz. Biz Atatürk Havalimanı'na 3 ayda 1006 odalı şehir hastanesi yaptık." ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını hedef alan Erdoğan, "Yalan ve iftirayla millet bahçesi üzerinden bize saldıranlara en güzel cevabı pazar günü verdik. 560 bin kişinin katılımıyla program gerçekleştirdik. Bay Kemal dikkat et 'Zulüm 1453'te başladı' dediniz. İstanbulumuzun başta Kadıköy olmak üzere duvarlara bunları yazdınız. Bu ülkede bizden daha samimi gayretli çevreci yoktur." şeklinde konuştu.'Yurtdışında ölüme terkedilen vatandaşlarımızı ambulans uçakla aldık, getirdik'Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na yapılan pandemi hastanesiyle ilgili de şunları söyledi:Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı şöyle:- Yılbaşından bugüne yaptığımız işler bile 20 yılda asırlık hizmetleri nasıl ülkemize kazandırdığımızı göstermeye yeterlidir. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete sunduk, İdlib'de yapılan briket evlerin açılış törenine mesajla katıldık. Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış töreninin gururunu hemşehrilerimizle paylaştık. Azerbaycan'da TEKNOFEST kuşağı gençlerimizin nasıl kucaklaştığına bizzat şahitlik ettik. Azerbaycanlı kardeşlerimizin 28 Mayıs Bağımsızlık Gününü teknoloji şöleni ile taçlandırmış olduk. İstanbul'un fethinin 569. yıldönümümün coşkusunu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile müjdesiyle 560 bin kişinin katılımıyla milletimizle birlikte paylaştık. Durmadan dinlenmeden yolumuza devam ediyoruz.Ayasofya açıklamasıİstanbul'a talan edilecek bir nimet olarak bakanlar sadece Fetih sırrını değil Cumhuriyeti de bugün bizim yaptıklarımızı da anlayamazlar.Tarih fethettiğimiz her yerde güveni, huzuru hakim kılmak için verdiğimiz mücadelenin şahididir. Bugün de bayrağımızı dalgalandırdığımız her yeri esenlik yurdu haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. Ayasofya'yı 84 yıl sonra asli hüviyetine yeniden kavuşturarak fethin bağrında açılan yarayı Allah'a hamdolsun kapattık. Ayasofya, İstanbul'un kalbinde yükselen sancak olarak medeniyetimizdeki yerini tekrar almıştır.Atatürk Havalimanı tartışmalarıAtatürk Havalimanı kısmen vasfını sürdürecek. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi şehrin bir nefes borusu, bir vahası olarak insanımıza hizmet verecektir. Yurt içi yurt dışı seyahatlerimizde Atatürk Havalimanımızı kullanıyoruz. Biz Atatürk Havalimanı'na 3 ayda 1006 odalı şehir hastanesi yaptık. Yalan ve iftirayla millet bahçesi üzerinden bize saldıranlara en güzel cevabı pazar günü verdik. 560 bin kişinin katılımıyla program gerçekleştirdik. Bay Kemal dikkat et 'Zulüm 1453'te başladı' dediniz. İstanbulumuzun başta Kadıköy olmak üzere duvarlara bunları yazdınız. Bu ülkede bizden daha samimi gayretli çevreci yoktur.''
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056706589_76:0:1200:843_1920x0_80_0_0_7505b92a1d18c25b7769dd85b30af51d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk Havalimanı, kısmen havalimanı vasfını sürdürecek

12:22 01.06.2022 (güncellendi: 12:43 01.06.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nın kısmen vasfını sürdüreceğini belirterek ''Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi şehrin bir nefes borusu, bir vahası olarak insanımıza hizmet verecek'' dedi. Ayasofya'yı 84 yıl sonra 'asli hüviyetine' kavuşturduklarını da söyleyen Erdoğan, ''Fethin bağrında açılan yarayı kapattık'' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Atatürk Havalimanı tartışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atatürk Havalimanı kısmen vasfını sürdürecek. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi şehrin bir nefes borusu, bir vahası olarak insanımıza hizmet verecektir. Yurt içi yurt dışı seyahatlerimizde Atatürk Havalimanımızı kullanıyoruz. Biz Atatürk Havalimanı'na 3 ayda 1006 odalı şehir hastanesi yaptık." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını hedef alan Erdoğan, "Yalan ve iftirayla millet bahçesi üzerinden bize saldıranlara en güzel cevabı pazar günü verdik. 560 bin kişinin katılımıyla program gerçekleştirdik. Bay Kemal dikkat et 'Zulüm 1453'te başladı' dediniz. İstanbulumuzun başta Kadıköy olmak üzere duvarlara bunları yazdınız. Bu ülkede bizden daha samimi gayretli çevreci yoktur." şeklinde konuştu.

'Yurtdışında ölüme terkedilen vatandaşlarımızı ambulans uçakla aldık, getirdik'

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na yapılan pandemi hastanesiyle ilgili de şunları söyledi:

Yurtdışında ölüme terkedilen vatandaşlarımız vardı ya ambulans uçakla aldık, getirdik, tedavileri devam ediyor. Almanya'da yaşlı ama bunun için ölüm baki dedikleri bir hastamız var, Bakanımız takip ediyordur, televizyonda gördüm, duydum. Biz elimizden geleni yapacağız. Biz Batılı'nın yaptığı gibi ölümü gözleyenlerden değiliz. Kalkıp bir hasta için entübedir, her an gidebilir diye ağıtlar yakmayız."

Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı şöyle:
- Yılbaşından bugüne yaptığımız işler bile 20 yılda asırlık hizmetleri nasıl ülkemize kazandırdığımızı göstermeye yeterlidir. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete sunduk, İdlib'de yapılan briket evlerin açılış törenine mesajla katıldık. Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış töreninin gururunu hemşehrilerimizle paylaştık. Azerbaycan'da TEKNOFEST kuşağı gençlerimizin nasıl kucaklaştığına bizzat şahitlik ettik. Azerbaycanlı kardeşlerimizin 28 Mayıs Bağımsızlık Gününü teknoloji şöleni ile taçlandırmış olduk. İstanbul'un fethinin 569. yıldönümümün coşkusunu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile müjdesiyle 560 bin kişinin katılımıyla milletimizle birlikte paylaştık. Durmadan dinlenmeden yolumuza devam ediyoruz.

Ayasofya açıklaması

İstanbul'a talan edilecek bir nimet olarak bakanlar sadece Fetih sırrını değil Cumhuriyeti de bugün bizim yaptıklarımızı da anlayamazlar.
Tarih fethettiğimiz her yerde güveni, huzuru hakim kılmak için verdiğimiz mücadelenin şahididir. Bugün de bayrağımızı dalgalandırdığımız her yeri esenlik yurdu haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. Ayasofya'yı 84 yıl sonra asli hüviyetine yeniden kavuşturarak fethin bağrında açılan yarayı Allah'a hamdolsun kapattık. Ayasofya, İstanbul'un kalbinde yükselen sancak olarak medeniyetimizdeki yerini tekrar almıştır.

Atatürk Havalimanı tartışmaları

Atatürk Havalimanı kısmen vasfını sürdürecek. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi şehrin bir nefes borusu, bir vahası olarak insanımıza hizmet verecektir. Yurt içi yurt dışı seyahatlerimizde Atatürk Havalimanımızı kullanıyoruz. Biz Atatürk Havalimanı'na 3 ayda 1006 odalı şehir hastanesi yaptık. Yalan ve iftirayla millet bahçesi üzerinden bize saldıranlara en güzel cevabı pazar günü verdik. 560 bin kişinin katılımıyla program gerçekleştirdik. Bay Kemal dikkat et 'Zulüm 1453'te başladı' dediniz. İstanbulumuzun başta Kadıköy olmak üzere duvarlara bunları yazdınız. Bu ülkede bizden daha samimi gayretli çevreci yoktur.''
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала