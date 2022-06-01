https://tr.sputniknews.com/20220601/cumhurbaskani-erdogan-pakistan-basbakani-serif-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1056892765.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'ı destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'ı destekliyoruz

Pakistan Başbakanı Şerif ile gerçekleştirdikleri basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'ı... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T19:13+0300

2022-06-01T19:13+0300

2022-06-01T19:32+0300

recep tayyip erdoğan

şahbaz şerif

basın toplantısı

politika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından bazı ayrıntılar şöyle:"Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'ı destekliyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan terörizme karşı Pakistan'ın sürdürdüğü mücadelesini mutlaka başarıyla sonuçlandıracağına inanıyorum.-İkili ticaretimizi salgına rağmen geliştirmeye muvaffak olduk ve hacmi 2011 yılından beri ilk kez bir milyar doların üzerine çıkarttık.-Pakistan ile ticaret hacmindeki hedefimiz 6 milyar dolar.- Türkiye olarak Afganistan’a 4 bin tondan fazla insani yardım malzemesi taşıyan 4 iyilik treni yolladık. Beşinci trenimizin yola çıkışı için de hazırlıklarımız devam ediyor.-Çeyizlerini, mücevherlerini milli mücadele yıllarında bizlere bağışlayan Pakistanlı kadınların fedakarlığını asla unutmadık unutmayız.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra açıklama yapan Pakistan Başbakanı Şerif "Türkiye'nin düşmanı aslında her zaman Pakistan'ın da düşmanıdır" dedi.

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recep tayyip erdoğan, şahbaz şerif, basın toplantısı