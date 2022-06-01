https://tr.sputniknews.com/20220601/cumhurbaskani-erdogan-pakistan-basbakani-serif-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1056892765.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'ı destekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'ı destekliyoruz
Pakistan Başbakanı Şerif ile gerçekleştirdikleri basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'ı... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T19:13+0300
2022-06-01T19:13+0300
2022-06-01T19:32+0300
recep tayyip erdoğan
şahbaz şerif
basın toplantısı
politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından bazı ayrıntılar şöyle:"Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'ı destekliyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan terörizme karşı Pakistan'ın sürdürdüğü mücadelesini mutlaka başarıyla sonuçlandıracağına inanıyorum.-İkili ticaretimizi salgına rağmen geliştirmeye muvaffak olduk ve hacmi 2011 yılından beri ilk kez bir milyar doların üzerine çıkarttık.-Pakistan ile ticaret hacmindeki hedefimiz 6 milyar dolar.- Türkiye olarak Afganistan’a 4 bin tondan fazla insani yardım malzemesi taşıyan 4 iyilik treni yolladık. Beşinci trenimizin yola çıkışı için de hazırlıklarımız devam ediyor.-Çeyizlerini, mücevherlerini milli mücadele yıllarında bizlere bağışlayan Pakistanlı kadınların fedakarlığını asla unutmadık unutmayız.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra açıklama yapan Pakistan Başbakanı Şerif "Türkiye'nin düşmanı aslında her zaman Pakistan'ın da düşmanıdır" dedi.
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recep tayyip erdoğan, şahbaz şerif, basın toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'ı destekliyoruz
19:13 01.06.2022 (güncellendi: 19:32 01.06.2022) Abone ol
Pakistan Başbakanı Şerif ile gerçekleştirdikleri basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'ı destekliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından bazı ayrıntılar şöyle:
"Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'ı destekliyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan terörizme karşı Pakistan'ın sürdürdüğü mücadelesini mutlaka başarıyla sonuçlandıracağına inanıyorum.
-İkili ticaretimizi salgına rağmen geliştirmeye muvaffak olduk ve hacmi 2011 yılından beri ilk kez bir milyar doların üzerine çıkarttık.
-Pakistan ile ticaret hacmindeki hedefimiz 6 milyar dolar.
- Türkiye olarak Afganistan’a 4 bin tondan fazla insani yardım malzemesi taşıyan 4 iyilik treni yolladık. Beşinci trenimizin yola çıkışı için de hazırlıklarımız devam ediyor.
-Çeyizlerini, mücevherlerini milli mücadele yıllarında bizlere bağışlayan Pakistanlı kadınların fedakarlığını asla unutmadık unutmayız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra açıklama yapan Pakistan Başbakanı Şerif "Türkiye'nin düşmanı aslında her zaman Pakistan'ın da düşmanıdır" dedi.