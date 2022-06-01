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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Colonna ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Colonna ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda görüştü. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T23:55+0300
2022-06-01T23:55+0300
dünya
mevlüt çavuşoğlu
görüşme
fransa
dışişleri bakanı
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Colonna'nın Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldığı belirtildi.Çavuşoğlu, 29 Mayıs'da da Colonna ile telefon görüşmesi yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220601/fin-bakan-turkiyede-finlandiyanin-ilgisini-cekebilecek-bazi-silah-teknolojileri-var-1056898255.html
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mevlüt çavuşoğlu, görüşme, fransa, dışişleri bakanı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Colonna ile telefonda görüştü

23:55 01.06.2022
© AAMevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Colonna'nın Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldığı belirtildi.
Çavuşoğlu, 29 Mayıs'da da Colonna ile telefon görüşmesi yapmıştı.
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