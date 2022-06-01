Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220601/diyanet-isleri-baskanligi-2022-kurban-kesim-bedeli-fiyatlarini-acikladi-1056873991.html
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 kurban kesim bedeli fiyatlarını açıkladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 kurban kesim bedeli fiyatlarını açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T11:47+0300
2022-06-01T11:47+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1c/1043476442_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_55dd33ed419a7963579e81bfedb71376.jpg
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1c/1043476442_100:0:849:562_1920x0_80_0_0_9b4f517f1d30696e0d3c93172bac67bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
diyanet işleri başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 kurban kesim bedeli fiyatlarını açıkladı

11:47 01.06.2022
© AADiyanet İşleri Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала