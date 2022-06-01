https://tr.sputniknews.com/20220601/diyanet-isleri-baskanligi-2022-kurban-kesim-bedeli-fiyatlarini-acikladi-1056873991.html
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 kurban kesim bedeli fiyatlarını açıkladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 kurban kesim bedeli fiyatlarını açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T11:47+0300
2022-06-01T11:47+0300
2022-06-01T11:47+0300
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diyanet işleri başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 kurban kesim bedeli fiyatlarını açıkladı
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.