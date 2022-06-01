https://tr.sputniknews.com/20220601/dogalgaza-haziran-zammi-1056864622.html
Doğalgaza konutta yüzde 30, sanayide yüzde 40 zam
Doğalgaza konutta yüzde 30, sanayide yüzde 40 zam
BOTAŞ'ın yayınladığı Haziran ayı tarifesinde dağıtım şirketlerine 1000 metreküp doğalgaz konut için 2 bin 511 liradan 3 bin 264 liraya, sanayi için 9 bin 450... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T00:28+0300
2022-06-01T00:28+0300
2022-06-01T00:41+0300
doğalgaz
türkiye
botaş
şirket
haziran
sanayi
elektrik
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgazda haziran ayında geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı zamlı tarifeyi belirlendi.Gazete Duvar’ın haberine göre BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine haziranda uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğalgaz için 10 bin 416 lira oldu.Mayıs ayında belirlenen tarifede ise konut tüketicileri için satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 2 bin 511 lira, sanayi abonelerinin tarifesin de 9 bin 450 liraydı.Elektrik üretimi tarifesi de arttıElektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin 500 lira olarak belirlendi. Geçen ay bu rakam 10 bin 750 liraydı.Bu rakamlara göre zam oranları konutta yüzde 30, sanayide yüzde 40 elektrik üretiminde ise yüzde 17 zam yapılmış oldu.
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doğalgaz, botaş, şirket, haziran, sanayi, elektrik
Doğalgaza konutta yüzde 30, sanayide yüzde 40 zam
00:28 01.06.2022 (güncellendi: 00:41 01.06.2022) Abone ol
BOTAŞ'ın yayınladığı Haziran ayı tarifesinde dağıtım şirketlerine 1000 metreküp doğalgaz konut için 2 bin 511 liradan 3 bin 264 liraya, sanayi için 9 bin 450 liradan 10 bin 416 liraya çıkarıldı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgazda haziran ayında geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı zamlı tarifeyi belirlendi.
Gazete Duvar’ın haberine göre BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine haziranda uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğalgaz için 10 bin 416 lira oldu.
Mayıs ayında belirlenen tarifede ise konut tüketicileri için satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 2 bin 511 lira, sanayi abonelerinin tarifesin de 9 bin 450 liraydı.
Elektrik üretimi tarifesi de arttı
Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin 500 lira olarak belirlendi. Geçen ay bu rakam 10 bin 750 liraydı.
Bu rakamlara göre zam oranları konutta yüzde 30, sanayide yüzde 40 elektrik üretiminde ise yüzde 17 zam yapılmış oldu.