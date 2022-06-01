https://tr.sputniknews.com/20220601/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056870410.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 16.39-16.41 seviyelerinde işlem görüyor. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T09:07+0300
2022-06-01T09:07+0300
2022-06-01T09:07+0300
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Euro/TL ise 17.56'dan işlem görüyor.Dün 101.7'ye yükselen dolar endeksi bugün yükseliş seyrini sürdürerek 102.0 seviyesine yükseldi.Euro-dolar paritesi ise 1.0712 seviyesinde bulunuyor.Çeyrek altın ne kadar?Dolar endeksinin yüzde 0.27 yükselmesinin baskısı altında gerileyen altında günün ilk rakamları ortaya çıktı. Dolar küresel para birimleri karşısında değer kazanırken, altın geriliyor.Altın fiyatları küresel risk iştahının ardından bu kez de doların değer kazanmasının baskısı altında geriliyor. Gram altın bugüne yüzde 0.46 düşüşle 964 liradan başladı.Çeyrek altın yüzde 0.56 düşüşle 1.592 TL'den alıcı bulurken, Cumhuriyet altını 6.349 liradan alıcı buluyor. Yarım altın 3.186 TL civarında seyrediyor.Doların seyrinden en çok etkilenen ONS altın ise yüzde 0.31 düşüşle 1.831 dolar civarında seyrediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220531/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056836348.html
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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 16.39-16.41 seviyelerinde işlem görüyor.
Euro/TL ise 17.56'dan işlem görüyor.
Dün 101.7'ye yükselen dolar endeksi bugün yükseliş seyrini sürdürerek 102.0 seviyesine yükseldi.
Euro-dolar paritesi ise 1.0712 seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Dolar endeksinin yüzde 0.27 yükselmesinin baskısı altında gerileyen altında günün ilk rakamları ortaya çıktı. Dolar küresel para birimleri karşısında değer kazanırken, altın geriliyor.
Altın fiyatları küresel risk iştahının ardından bu kez de doların değer kazanmasının baskısı altında geriliyor. Gram altın bugüne yüzde 0.46 düşüşle 964 liradan başladı.
Çeyrek altın yüzde 0.56 düşüşle 1.592 TL'den alıcı bulurken, Cumhuriyet altını 6.349 liradan alıcı buluyor. Yarım altın 3.186 TL civarında seyrediyor.
Doların seyrinden en çok etkilenen ONS altın ise yüzde 0.31 düşüşle 1.831 dolar civarında seyrediyor.