https://tr.sputniknews.com/20220601/dunyanin-en-buyuk-bitkisi-4-bin-400-yil-onceki-tek-bir-tohumdan-bugune-geldi-1056872247.html
Dünyanın en büyük bitkisi: 4 bin 500 yıl önceki tek bir tohumdan bugüne geldi
Dünyanın en büyük bitkisi: 4 bin 500 yıl önceki tek bir tohumdan bugüne geldi
Avustralya'nın batısındaki Shark Koyu açıklarında büyüklüğü 200 kilometre kareye yayılan bir deniz otunun dünyanın en büyük bitkisi olabileceği tespit edildi. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T10:21+0300
2022-06-01T10:21+0300
2022-06-01T10:30+0300
yaşam
avustralya
bitki
deniz
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Avustralya'da görev yapan bilim insanları, insandan uzak bir şekilde kendi doğal ortam ve imkanlarıyla 4 bin 500 yıldır büyümekte olan 'Posidonia australis' isimli deniz çayırının bugüne tek bir tohumdan geldiğini keşfetti. Günümüzde dünyanın en büyük bitkisi olan deniz çayırı otu, Avustralya'nın batısındaki Shark Koyu açıklarında 200 kilometre karelik bir alana yayılıyor. Dünya ekosisteminin en önemli parçalarından biri olan deniz çayırlarını inceleyen bilim insanları, bir süredir Avustralya açıklarındaki deniz çayırlarını mercek altına almıştı. Ancak hiçkimse, Shark Koyu'nda karşılaşacakları durumu beklemiyordu. Yapılan incelemeler, 200 kilometre karelik alana yayılan deniz çayırının birden çok bitkinin bir araya gelmesinden değil, tek bir bitkinin kendisini çoğaltarak böylesi büyük bir genişliğe ulaşmasından oluştuğunu ortaya çıkardı. Bilim adamları, koydaki deniz çayırında bulunan genetik farklılıkları tespit edebilmek için çok sayıda örnek topladı. Ancak çayırın birbirinden 180 km uzaklıktaki noktalarından alınan örnekler, ortada birden fazla Posidonia Australis örneği olmadığını, bunun tek bir bitki olduğunu gösterdi.Araştırma ekibinde yer alan Flinders Üniversitesi'nden ekolojist Dr Martin Breed, "Tamamen şaşkına dönmüştük. Burada neler oluyor diye düşündük" dedi. Yılda 35 santimetreye kadar büyüyebiliyorBatı Avustralya Üniversitesi'nde öğrenim gören araştırmacı Jane Edgeloe ise, doğa restorasyonu projelerinde kullanılacak türleri seçmelerine yardımcı olabilecek bitki türleri ararken yaklaşık 18 bin genetik işaretleyicinin incelendiğini kaydetti. Ancak söz konusu örneklerin aynı bitkiyi oluşturan farklı kısımları olduğunu keşfettiklerini belirten Edgeloe, deniz çayırının rizomları kullanarak kendisini çoğalttığını vurguladı. "Mevcut 200 kilometrekarelik deniz çayırı tek bir kolonileştirici fideden genişlemiş gibi görünüyor" dedi. Söz konusu deniz çayırı suda gibi ova gibi yayılıyor ve kaplumbağalar, yunuslar, dugonglar, yengeçler ve balıklar gibi çok sayıda farklı türde deniz canlısı için yaşam alanı sağlıyor.'Posidonia australis' isimli deniz çayırı yılda 35 santimetreye kadar büyüyebilmesinden hareketle araştırmacılar, Proceedings of the Royal Society B isimli dergide yayınlanan makalede bitkinin 4 bin 500 yıllık olabileceğini kaydetti.
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avustralya, bitki, deniz
Dünyanın en büyük bitkisi: 4 bin 500 yıl önceki tek bir tohumdan bugüne geldi
10:21 01.06.2022 (güncellendi: 10:30 01.06.2022) Abone ol
Avustralya'nın batısındaki Shark Koyu açıklarında büyüklüğü 200 kilometre kareye yayılan bir deniz otunun dünyanın en büyük bitkisi olabileceği tespit edildi.
Avustralya'da görev yapan bilim insanları, insandan uzak bir şekilde kendi doğal ortam ve imkanlarıyla 4 bin 500 yıldır büyümekte olan 'Posidonia australis' isimli deniz çayırının bugüne tek bir tohumdan geldiğini keşfetti.
Günümüzde dünyanın en büyük bitkisi olan deniz çayırı otu, Avustralya'nın batısındaki Shark Koyu açıklarında 200 kilometre karelik bir alana yayılıyor.
Dünya ekosisteminin en önemli parçalarından biri olan deniz çayırlarını inceleyen bilim insanları, bir süredir Avustralya açıklarındaki deniz çayırlarını mercek altına almıştı. Ancak hiçkimse, Shark Koyu'nda karşılaşacakları durumu beklemiyordu. Yapılan incelemeler, 200 kilometre karelik alana yayılan deniz çayırının birden çok bitkinin bir araya gelmesinden değil, tek bir bitkinin kendisini çoğaltarak böylesi büyük bir genişliğe ulaşmasından oluştuğunu ortaya çıkardı.
Bilim adamları, koydaki deniz çayırında bulunan genetik farklılıkları tespit edebilmek için çok sayıda örnek topladı. Ancak çayırın birbirinden 180 km uzaklıktaki noktalarından alınan örnekler, ortada birden fazla Posidonia Australis örneği olmadığını, bunun tek bir bitki olduğunu gösterdi.
Araştırma ekibinde yer alan Flinders Üniversitesi'nden ekolojist Dr Martin Breed, "Tamamen şaşkına dönmüştük. Burada neler oluyor diye düşündük" dedi.
Yılda 35 santimetreye kadar büyüyebiliyor
Batı Avustralya Üniversitesi'nde öğrenim gören araştırmacı Jane Edgeloe ise, doğa restorasyonu projelerinde kullanılacak türleri seçmelerine yardımcı olabilecek bitki türleri ararken yaklaşık 18 bin genetik işaretleyicinin incelendiğini kaydetti. Ancak söz konusu örneklerin aynı bitkiyi oluşturan farklı kısımları olduğunu keşfettiklerini belirten Edgeloe, deniz çayırının rizomları kullanarak kendisini çoğalttığını vurguladı. "Mevcut 200 kilometrekarelik deniz çayırı tek bir kolonileştirici fideden genişlemiş gibi görünüyor" dedi.
Söz konusu deniz çayırı suda gibi ova gibi yayılıyor ve kaplumbağalar, yunuslar, dugonglar, yengeçler ve balıklar gibi çok sayıda farklı türde deniz canlısı için yaşam alanı sağlıyor.
'Posidonia australis'
isimli deniz çayırı yılda 35 santimetreye kadar büyüyebilmesinden hareketle araştırmacılar, Proceedings of the Royal Society B isimli dergide yayınlanan makalede
bitkinin 4 bin 500 yıllık olabileceğini kaydetti.