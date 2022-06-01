https://tr.sputniknews.com/20220601/epdk-haziran-ayina-iliskin-elektrik-tarifelerini-belirledi-1056868153.html

Elektrik fiyatlarına zam

Elektrik fiyatlarına zam

Elektrikte mesken abonelerinin tarifesine yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 zam yapıldı. 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T04:05+0300

2022-06-01T04:05+0300

2022-06-01T04:46+0300

ekonomi

epdk

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

elektrik

fiyat

ücret

haziran

tarife

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, ilk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 129.0639 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat, 192.7977 kuruş oldu.İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı, 208.9154 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 278.0099 kuruş olarak belirlendi.Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 287.5739 kuruş olması kararlaştırıldı.Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 268.2821 kuruş olarak belirlendi.

https://tr.sputniknews.com/20220601/dogalgaza-haziran-zammi-1056864622.html

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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), elektrik, fiyat, ücret, haziran, tarife