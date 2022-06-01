https://tr.sputniknews.com/20220601/erzurumda-kuran-kursunda-7-cocuga-cinsel-istismar-davasinda-karar-1056873361.html

Erzurum'da Kur'an kursunda 7 çocuğa cinsel istismar davasında karar

Erzurum'da Kur'an kursunda 7 çocuğa cinsel istismar davasında karar

Erzurum'da yatılı bir Kur'an kursundaki 7 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 21 yaşındaki sanık, suçunu itiraf etti. Mahkeme sanığa, 7... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T11:26+0300

2022-06-01T11:26+0300

2022-06-01T11:26+0300

türkiye

erzurum

cinsel taciz

çocuklara cinsel taciz

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Erzurum'un Palandöken ilçesindeki yatılı bir kursta cinsel istimar davasında yargılanan sanık, ilk duruşmadan 119 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından savcılık tarafından hazırlanan iddianame Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 7 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı başka dört çocuğun ise işkence gördüğü kurstaki gönüllü belletmen Hasan Aslankafa hakkında dava açıldı.''Yaptım ama sayılarını hatırlamıyorum" Mahkemeye, SEGBİS yolu ile katılan Aslankafa, suçunu itiraf ederek, kendisine karşı gelen çocuklara işkence ettiğini belirterek, "Yaptım ama sayılarını hatırlamıyorum. Cinsel istismarda bulundum" diye konuştu.Gözyaşlarını tutamayan aileler fenalık geçirdi ve mahkeme salonundan çıkarıldı. Mahkeme heyeti, kapalı duruşma yapma kararı alarak aileler ve avukatlar dışında herkesi mahkeme salonundan çıkardı.ilk duruşmada mahkeme heyeti kurs belletmen Aslankafa'ya 119 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.'Tarihi bir karar verildi'Mahkeme sonunda adliye binası önünde basın açıklaması yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan şunları söyledi:"Onlar gittikleri kursta istismara uğradılar. Bu alçak insan tarafından sistematik bir biçimde, nitelikli cinsel istismara uğradılar. Bugün 4'üncü ağır ceza mahkemesi çocuklar için tek celsede tarihi bir karar verdi''

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erzurum, cinsel taciz, çocuklara cinsel taciz