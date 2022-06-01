https://tr.sputniknews.com/20220601/fatihte-satirli-saldirganlar-etrafa-saldirdi-1-kisi-vurularak-yakalandi-1056868540.html

Fatih'te satırlı saldırganlar etrafa saldırdı: 1 kişi vurularak yakalandı

Fatih'te satırlı saldırganlar etrafa saldırdı: 1 kişi vurularak yakalandı

İstanbul Fatih'te 2 kişi ellerindeki satırla ve bıçakla etrafa saldırdı. Polis ekipleri tarafından ikna edilemeyen saldırganlardan biri bacağından vurularak... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T04:55+0300

2022-06-01T04:55+0300

2022-06-01T04:55+0300

türkiye

fatih

satır

saldırı

polis

bıçak

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Fatih Sümbülefendi Mahallesi Yazıcı Sokak'ta saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, ellerinde bıçak ve satır olan 2 şüpheli henüz bilinmeyen bir nedenle etrafa saldırmaya başladı.Saldırganları gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu ikna olmayan ve etrafa saldırmaya devam eden Ulvi Ç. isimli saldırgan bacağından vurularak yakalandı. Diğer saldırgan ise etraftaki kalabalığı fırsat bilerek olay yerinden kaçtı. Yaralı saldırgan olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Silah sesini duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.O anlar cep telefonu kamerasına yansıdıCep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde çevredekiler sokak ortasında kalabalık bir şekilde çığlıklar atıyor. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları sakinleştirmeye çalışıyor. Bir saldırganın bacağından vurularak yakalandığı diğer saldırganın ise kaçtığı olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220530/rizede-silahli-saldiri-afganistan-uyruklu-1-kisi-oldu-biri-afgan-biri-turk-2-kisi-yaralandi-1056795455.html

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fatih, satır, saldırı, polis, bıçak