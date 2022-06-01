https://tr.sputniknews.com/20220601/fenerbahce-portekizli-teknik-direktor-jorge-jesus-ile-gorusmelere-baslandigini-duyurdu-1056872992.html
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını duyurdu
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını duyurdu
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını duyurdu. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T11:10+0300
2022-06-01T11:10+0300
2022-06-01T11:14+0300
spor
fenerbahçe
jorge jesus
teknik direktör
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104161/62/1041616256_0:132:3171:1916_1920x0_80_0_0_a57275fb4972a7dd767e6f46c47b3df5.jpg
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını resmen duyurdu.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, ''Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır'' ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220601/jorge-jesus-fenerbahce-icin-istanbula-geldi-1056866523.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104161/62/1041616256_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_ec17e50ba28bc7c1c353fefea0e81320.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, jorge jesus, teknik direktör
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını duyurdu
11:10 01.06.2022 (güncellendi: 11:14 01.06.2022) Abone ol
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını resmen duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, ''Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır'' ifadelerine yer verildi.