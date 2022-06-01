https://tr.sputniknews.com/20220601/fenerbahce-portekizli-teknik-direktor-jorge-jesus-ile-gorusmelere-baslandigini-duyurdu-1056872992.html

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını duyurdu

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını duyurdu. 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T11:10+0300

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spor

fenerbahçe

jorge jesus

teknik direktör

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Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını resmen duyurdu.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, ''Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır'' ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220601/jorge-jesus-fenerbahce-icin-istanbula-geldi-1056866523.html

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fenerbahçe, jorge jesus, teknik direktör