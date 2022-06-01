Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220601/fenerbahce-portekizli-teknik-direktor-jorge-jesus-ile-gorusmelere-baslandigini-duyurdu-1056872992.html
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını duyurdu
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını duyurdu
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını duyurdu. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T11:10+0300
2022-06-01T11:14+0300
spor
fenerbahçe
jorge jesus
teknik direktör
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104161/62/1041616256_0:132:3171:1916_1920x0_80_0_0_a57275fb4972a7dd767e6f46c47b3df5.jpg
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını resmen duyurdu.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, ''Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır'' ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220601/jorge-jesus-fenerbahce-icin-istanbula-geldi-1056866523.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104161/62/1041616256_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_ec17e50ba28bc7c1c353fefea0e81320.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, jorge jesus, teknik direktör

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını duyurdu

11:10 01.06.2022 (güncellendi: 11:14 01.06.2022)
© REUTERS / Ricardo MoraesJorge Jesus
Jorge Jesus - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© REUTERS / Ricardo Moraes
Abone olTelegram
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını resmen duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, ''Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır'' ifadelerine yer verildi.
Jorge Jesus - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
SPOR
Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'da
02:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала