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Fin Bakan: Türkiye'de Finlandiya'nın ilgisini çekebilecek bazı silah teknolojileri var
Fin Bakan: Türkiye'de Finlandiya'nın ilgisini çekebilecek bazı silah teknolojileri var
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye’nin ürettiği İHA ve SİHA’lara atıfta bulunarak, “Türkiye'de Finlandiya'nın ilgisini çekebilecek bazı silah... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T23:43+0300
2022-06-01T23:43+0300
savunma
finlandiya
nato
türkiye
silah
üyelik
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NATO üyelikleri konusunda Türkiye’nin kaygılarını gidermeye çalışan Finlandiya ve İsveç’ten olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto yaptığı açıklamada, Finlandiya ve Türkiye’nin NATO müttefiki olmaları durumunda birbirleriyle silah anlaşmaları yapabileceğini belirterek, “Türkiye'de Finlandiya'nın ilgisini çekebilecek bazı silah teknolojileri var. Herkes bu dronları ve diğer sistemleri takip etti. Ama acele etmek istemiyorum. Önce mevcut müzakerelerin durumuna bakalım” dedi.Finlandiya'nın Türkiye'ye silah ambargosu uygulamadığını ve ihracatın duruma göre belirlendiğini ifade eden Haavisto, ancak NATO’nun savunma taahhüdü göz önüne alındığında, Finlandiya’nın NATO üyesi olması halinde herhangi bir silah ihracatına yönelik kararda dikkate alınacağını da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220601/finlandiya-turkiyenin-bazi-guvenlik-endiselerini-derinlemesine-ele-aldigimizi-dusunuyoruz-1056891622.html
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finlandiya, nato, türkiye, silah, üyelik

Fin Bakan: Türkiye'de Finlandiya'nın ilgisini çekebilecek bazı silah teknolojileri var

23:43 01.06.2022
© AFP 2022Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022
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Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye’nin ürettiği İHA ve SİHA’lara atıfta bulunarak, “Türkiye'de Finlandiya'nın ilgisini çekebilecek bazı silah teknolojileri var. Herkes bu dronları ve diğer sistemleri takip etti. Ama acele etmek istemiyorum. Önce mevcut müzakerelerin durumuna bakalım” dedi.
NATO üyelikleri konusunda Türkiye’nin kaygılarını gidermeye çalışan Finlandiya ve İsveç’ten olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto yaptığı açıklamada, Finlandiya ve Türkiye’nin NATO müttefiki olmaları durumunda birbirleriyle silah anlaşmaları yapabileceğini belirterek, “Türkiye'de Finlandiya'nın ilgisini çekebilecek bazı silah teknolojileri var. Herkes bu dronları ve diğer sistemleri takip etti. Ama acele etmek istemiyorum. Önce mevcut müzakerelerin durumuna bakalım” dedi.

Finlandiya'nın Türkiye'ye silah ambargosu uygulamadığını ve ihracatın duruma göre belirlendiğini ifade eden Haavisto, ancak NATO’nun savunma taahhüdü göz önüne alındığında, Finlandiya’nın NATO üyesi olması halinde herhangi bir silah ihracatına yönelik kararda dikkate alınacağını da sözlerine ekledi.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
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