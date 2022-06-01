https://tr.sputniknews.com/20220601/fin-bakan-turkiyede-finlandiyanin-ilgisini-cekebilecek-bazi-silah-teknolojileri-var-1056898255.html

Fin Bakan: Türkiye'de Finlandiya'nın ilgisini çekebilecek bazı silah teknolojileri var

Fin Bakan: Türkiye'de Finlandiya'nın ilgisini çekebilecek bazı silah teknolojileri var

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye’nin ürettiği İHA ve SİHA’lara atıfta bulunarak, “Türkiye'de Finlandiya'nın ilgisini çekebilecek bazı silah... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T23:43+0300

2022-06-01T23:43+0300

2022-06-01T23:43+0300

savunma

finlandiya

nato

türkiye

silah

üyelik

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NATO üyelikleri konusunda Türkiye’nin kaygılarını gidermeye çalışan Finlandiya ve İsveç’ten olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto yaptığı açıklamada, Finlandiya ve Türkiye’nin NATO müttefiki olmaları durumunda birbirleriyle silah anlaşmaları yapabileceğini belirterek, “Türkiye'de Finlandiya'nın ilgisini çekebilecek bazı silah teknolojileri var. Herkes bu dronları ve diğer sistemleri takip etti. Ama acele etmek istemiyorum. Önce mevcut müzakerelerin durumuna bakalım” dedi.Finlandiya'nın Türkiye'ye silah ambargosu uygulamadığını ve ihracatın duruma göre belirlendiğini ifade eden Haavisto, ancak NATO’nun savunma taahhüdü göz önüne alındığında, Finlandiya’nın NATO üyesi olması halinde herhangi bir silah ihracatına yönelik kararda dikkate alınacağını da sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220601/finlandiya-turkiyenin-bazi-guvenlik-endiselerini-derinlemesine-ele-aldigimizi-dusunuyoruz-1056891622.html

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finlandiya, nato, türkiye, silah, üyelik