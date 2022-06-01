https://tr.sputniknews.com/20220601/fransa-acikta-efsanelerin-ceyrek-finali-nadal-djokovici-4-sette-maglup-etti--1056867079.html
Fransa Açık'ta efsanelerin çeyrek finali: Nadal, Djokovic'i 4 sette mağlup etti
Fransa Açık'ta efsanelerin çeyrek finali: Nadal, Djokovic'i 4 sette mağlup etti
Fransa Açık çeyrek finalinde Rafael Nadal, Novak Djokovic'i 4 sette mağlup ederek ikilinin 59. karşılaşmasından galip ayrıldı. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T02:28+0300
2022-06-01T02:28+0300
2022-06-01T02:52+0300
spor
rafael nadal
novak djokovic
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İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 4 saat süren karşılaşmada Sırp raket Novak Djokovic'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Fransa Açık yarı finalinde Nadal'ın rakibi Alman tenisçi Alexander Zverev olacak.
https://tr.sputniknews.com/20220501/nadal-wimbledonin-rus-ve-belaruslu-teniscileri-yasaklamasi-haksizlik-1056003816.html
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rafael nadal, novak djokovic
Fransa Açık'ta efsanelerin çeyrek finali: Nadal, Djokovic'i 4 sette mağlup etti
02:28 01.06.2022 (güncellendi: 02:52 01.06.2022) Abone ol
Fransa Açık çeyrek finalinde Rafael Nadal, Novak Djokovic'i 4 sette mağlup ederek ikilinin 59. karşılaşmasından galip ayrıldı.
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 4 saat süren karşılaşmada Sırp raket Novak Djokovic'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Fransa Açık yarı finalinde Nadal'ın rakibi Alman tenisçi Alexander Zverev olacak.