https://tr.sputniknews.com/20220601/george-floydu-olduren-eski-polise-iki-yeni-dava-iki-kisiye-daha-boynuna-basarak-mudahale-etmis-1056887033.html

George Floyd'u öldüren eski polise iki yeni dava: İki kişiye daha boynuna basarak müdahale etmiş

George Floyd'u öldüren eski polise iki yeni dava: İki kişiye daha boynuna basarak müdahale etmiş

ABD'nin Minneapolis eyaletinde görev yapan eski polis Derek Chauvin'e 'simgesi haline gelen' boyuna basarak müdahale biçimi nedeniyle dava açıldı. İddianamede... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T16:17+0300

2022-06-01T16:17+0300

2022-06-01T16:17+0300

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siyahlara polis şiddeti

polis şiddeti

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Eski Minneapolis polis memuru Derek Chauvin'in George Floyd'u 2020'de boynuna basarak öldürmeden çok önce, 'simgesi haline gelen' bu müdahale biçimini kullandığı ve başka siyah vatandaşların boyunlarına basarak müdahale ettiği iddia edildi. Sanıklar arasında Minneapolis Belediye Başkanlığı'nın da yer aldığı iki davada, Chauvin'in siyahlara yönelik boyuna basarak müdahale biçimini birden çok kez kullandığı ve yetkililer daha önce harekete geçseydi George Floyd vakasının yaşanmasının engellenebileceği belirtildi.Davalardan biri, olay yaşandığında henüz 14 yaşında olan John Pope Jr. isimli bir siyah tarafından açıldı. Chauvin'in vücut ağırlığıyla kendisini yere sabitlediğini iddia eden John Pope Jr., defalarca 'nefes alamıyorum' bağırdığı halde polis memurunun 15 dakikadan fazla boynuna dizini bastırmaya devam ettiğini kaydetti.Chauvin, Aralık ayındaki federal sivil haklar davası sırasında verdiği ifadede John Pope Jr.'ın iddialarının bir kısmını kabul etmişti.Açılan bir diğer davada ise Zoya Code isimli bir kadın, 2017'de bir saldırı ihbarına intikal eden eski polis Chauvin tarafından kafasının 'gereksiz yere yere çarpıldığını' ve ardından ensesine diz çökerek yaklaşık beş dakika boyunca 'simgeleşmiş pozunu sergilediğini' iddia etti. Minneapolis Belediye Başkanlığı Avukatı Peter Ginder, açılan iki yeni dava hakkında yaptığı açıklamada, "John Pope ve Zoya Code ile ilgili olaylar rahatsız edici" diyerek, şehir yetkililerinin 'makul bir anlaşmaya varmayı' umduğunu belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220526/bidendan-floydun-olum-yil-donumunde-polisin-guc-kullanima-iliskin-kararname-1056684956.html

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abd, george floyd, siyahlara polis şiddeti, polis şiddeti