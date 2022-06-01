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https://tr.sputniknews.com/20220601/istanbulda-orman-yangini-1056874306.html
İstanbul'da orman yangını
İstanbul'da orman yangını
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Mahallesi'nde ormanda yangın çıktı. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da Eyüpsultan Göktürk'te ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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yangın, eyüpsultan

İstanbul'da orman yangını

11:52 01.06.2022 (güncellendi: 11:54 01.06.2022)
© İHAyangın tatbikatı
yangın tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© İHA
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Mahallesi'nde ormanda yangın çıktı.
İstanbul'da Eyüpsultan Göktürk'te ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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