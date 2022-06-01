https://tr.sputniknews.com/20220601/istanbulda-orman-yangini-1056874306.html
İstanbul'da orman yangını
İstanbul'da orman yangını
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Mahallesi'nde ormanda yangın çıktı. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T11:52+0300
2022-06-01T11:52+0300
2022-06-01T11:54+0300
yangın
eyüpsultan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1056731752_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_e1213097a4eae3d953e1a547d8023216.jpg
İstanbul'da Eyüpsultan Göktürk'te ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
eyüpsultan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1056731752_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_46ce11fd8d24912e9bbe18769e148d59.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yangın, eyüpsultan
İstanbul'da orman yangını
11:52 01.06.2022 (güncellendi: 11:54 01.06.2022) Abone ol
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Mahallesi'nde ormanda yangın çıktı.
İstanbul'da Eyüpsultan Göktürk'te ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.