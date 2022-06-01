https://tr.sputniknews.com/20220601/istanbulda-orman-yangini-1056874306.html

İstanbul'da orman yangını

İstanbul'da orman yangını

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Mahallesi'nde ormanda yangın çıktı. 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T11:52+0300

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yangın

eyüpsultan

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İstanbul'da Eyüpsultan Göktürk'te ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

eyüpsultan

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yangın, eyüpsultan