Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220601/isvec-basbakani-turkiyenin-talepleri-ve-sorularina-yanitlarimizi-dogrudan-turkiyeye-verecegiz-1056886429.html
İsveç Başbakanı: Türkiye'nin talepleri ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye'ye vereceğiz
İsveç Başbakanı: Türkiye'nin talepleri ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye'ye vereceğiz
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "Türkiye’nin taleplerini ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye’ye vereceğiz. Her türlü sorunu ya da yanlış... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T15:48+0300
2022-06-01T15:48+0300
isveç
finlandiya
magdalena andersson
birleşmiş milletler (bm)
nato
bm genel sekreteri antonio guterres
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1056886400_0:38:1200:713_1920x0_80_0_0_b7507ad7ac539f7ab438c841c956fb6c.jpg
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Stockholm'de yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Andersson, Türkiye ile yürütülen görüşmelere yönelik soruya, kurulan diyaloğun devam ettiğini ifade ederek, “Türkiye ile yakın gelecekte yapıcı görüşmeler yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye’nin taleplerini ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye’ye vereceğiz. Her türlü sorunu ya da yanlış anlaşılmayı gidereceğiz" yantını verdi.Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle alakalı, "Temaslarımızda niye karşı olduğumuzu açıklıyoruz. Terörle mücadelemize destek taahhüdünde bulunmalılar" yorumunu yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220601/isvecten-turkiyenin-nato-vetosuna-diplomatik-cozum-vurgusu-1056885245.html
isveç
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1056886400_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_bf63b00cd5ab24745c0245fe4f79bd0a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
isveç, finlandiya, magdalena andersson, birleşmiş milletler (bm), nato, bm genel sekreteri antonio guterres, türkiye

İsveç Başbakanı: Türkiye'nin talepleri ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye'ye vereceğiz

15:48 01.06.2022
© AFP 2022 / John ThysMagdalena Andersson
Magdalena Andersson - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / John Thys
Abone olTelegram
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "Türkiye’nin taleplerini ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye’ye vereceğiz. Her türlü sorunu ya da yanlış anlaşılmayı gidereceğiz" açıklamasını yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Stockholm'de yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Andersson, Türkiye ile yürütülen görüşmelere yönelik soruya, kurulan diyaloğun devam ettiğini ifade ederek, “Türkiye ile yakın gelecekte yapıcı görüşmeler yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye’nin taleplerini ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye’ye vereceğiz. Her türlü sorunu ya da yanlış anlaşılmayı gidereceğiz" yantını verdi.
Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle alakalı, "Temaslarımızda niye karşı olduğumuzu açıklıyoruz. Terörle mücadelemize destek taahhüdünde bulunmalılar" yorumunu yapmıştı.
Peter Hultqvist - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
İsveç'ten Türkiye'nin NATO vetosuna 'diplomatik çözüm' vurgusu
15:11
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала