https://tr.sputniknews.com/20220601/isvec-basbakani-turkiyenin-talepleri-ve-sorularina-yanitlarimizi-dogrudan-turkiyeye-verecegiz-1056886429.html
İsveç Başbakanı: Türkiye'nin talepleri ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye'ye vereceğiz
İsveç Başbakanı: Türkiye'nin talepleri ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye'ye vereceğiz
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "Türkiye’nin taleplerini ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye’ye vereceğiz. Her türlü sorunu ya da yanlış... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T15:48+0300
2022-06-01T15:48+0300
2022-06-01T15:48+0300
isveç
finlandiya
magdalena andersson
birleşmiş milletler (bm)
nato
bm genel sekreteri antonio guterres
türkiye
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Stockholm'de yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Andersson, Türkiye ile yürütülen görüşmelere yönelik soruya, kurulan diyaloğun devam ettiğini ifade ederek, “Türkiye ile yakın gelecekte yapıcı görüşmeler yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye’nin taleplerini ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye’ye vereceğiz. Her türlü sorunu ya da yanlış anlaşılmayı gidereceğiz" yantını verdi.Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle alakalı, "Temaslarımızda niye karşı olduğumuzu açıklıyoruz. Terörle mücadelemize destek taahhüdünde bulunmalılar" yorumunu yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220601/isvecten-turkiyenin-nato-vetosuna-diplomatik-cozum-vurgusu-1056885245.html
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isveç, finlandiya, magdalena andersson, birleşmiş milletler (bm), nato, bm genel sekreteri antonio guterres, türkiye
İsveç Başbakanı: Türkiye'nin talepleri ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye'ye vereceğiz
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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "Türkiye’nin taleplerini ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye’ye vereceğiz. Her türlü sorunu ya da yanlış anlaşılmayı gidereceğiz" açıklamasını yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Stockholm'de yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Andersson, Türkiye ile yürütülen görüşmelere yönelik soruya, kurulan diyaloğun devam ettiğini ifade ederek, “Türkiye ile yakın gelecekte yapıcı görüşmeler yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye’nin taleplerini ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye’ye vereceğiz. Her türlü sorunu ya da yanlış anlaşılmayı gidereceğiz" yantını verdi.
Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle alakalı, "Temaslarımızda niye karşı olduğumuzu açıklıyoruz. Terörle mücadelemize destek taahhüdünde bulunmalılar" yorumunu yapmıştı.