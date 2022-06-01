https://tr.sputniknews.com/20220601/isvec-basbakani-turkiyenin-talepleri-ve-sorularina-yanitlarimizi-dogrudan-turkiyeye-verecegiz-1056886429.html

İsveç Başbakanı: Türkiye'nin talepleri ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye'ye vereceğiz

İsveç Başbakanı: Türkiye'nin talepleri ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye'ye vereceğiz

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "Türkiye’nin taleplerini ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye’ye vereceğiz. Her türlü sorunu ya da yanlış... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T15:48+0300

2022-06-01T15:48+0300

2022-06-01T15:48+0300

isveç

finlandiya

magdalena andersson

birleşmiş milletler (bm)

nato

bm genel sekreteri antonio guterres

türkiye

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Stockholm'de yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Andersson, Türkiye ile yürütülen görüşmelere yönelik soruya, kurulan diyaloğun devam ettiğini ifade ederek, “Türkiye ile yakın gelecekte yapıcı görüşmeler yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye’nin taleplerini ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye’ye vereceğiz. Her türlü sorunu ya da yanlış anlaşılmayı gidereceğiz" yantını verdi.Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle alakalı, "Temaslarımızda niye karşı olduğumuzu açıklıyoruz. Terörle mücadelemize destek taahhüdünde bulunmalılar" yorumunu yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220601/isvecten-turkiyenin-nato-vetosuna-diplomatik-cozum-vurgusu-1056885245.html

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isveç, finlandiya, magdalena andersson, birleşmiş milletler (bm), nato, bm genel sekreteri antonio guterres, türkiye