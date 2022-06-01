https://tr.sputniknews.com/20220601/isvecten-turkiyenin-nato-vetosuna-diplomatik-cozum-vurgusu-1056885245.html
İsveç'ten Türkiye'nin NATO vetosuna 'diplomatik çözüm' vurgusu
İsveç'ten Türkiye'nin NATO vetosuna 'diplomatik çözüm' vurgusu
İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini engellemesi konusunda ülkesinin ve NATO üyelerinin sorunu... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T15:11+0300
2022-06-01T15:11+0300
2022-06-01T15:11+0300
peter hultqvist
isveç
nato
rusya
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Alman haber kanalı Deutsche Welle'ye (DW) konuşan İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, ülkesinin NATO üyelik sürecinin tarafsız ve barışçı statüden vazgeçme anlamına gelmediğini belirterek, "Barışı ve barışçıl çözümleri üretmeye çalıştığımız değerlerimiz Avrupa'daki diğer ülkelerle aynı değerler" dedi.Hultqvist, Ukrayna krizinin İsveçlilerin NATO'ya katılma konusundaki düşüncelerini ve Avrupa'daki durumu 'temelden' değiştirdiğini iddia ederek, "Ancak saf değiliz, etrafımızdaki gelişmeleri görüyoruz ve bu durumdan bir sonuç çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Ülkesinin nükleer silah depolama ihtimalinin gündemde olmadığını savunan Hultqvist, NATO'ya katılmaları halinde Rusya'ya karşı caydırıcılık maksadıyla tatbikatlara katılacaklarını dile getirdi.Hultqvist, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini engellemesiyle ilgili olarak ülkesinin ve NATO üyelerinin sorunu diplomatik yoldan çözmeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220531/abdli-uzman-ashford-finlandiyanin-rusyayla-siniri-nato-icin-stratejik-kabusa-donusebilir-1056858401.html
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İsveç'ten Türkiye'nin NATO vetosuna 'diplomatik çözüm' vurgusu
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İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini engellemesi konusunda ülkesinin ve NATO üyelerinin sorunu diplomatik yoldan çözmeye çalıştığını söyledi.
Alman haber kanalı Deutsche Welle'ye (DW) konuşan İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, ülkesinin NATO üyelik sürecinin tarafsız ve barışçı statüden vazgeçme anlamına gelmediğini belirterek, "Barışı ve barışçıl çözümleri üretmeye çalıştığımız değerlerimiz Avrupa'daki diğer ülkelerle aynı değerler" dedi.
Hultqvist, Ukrayna krizinin İsveçlilerin NATO'ya katılma konusundaki düşüncelerini ve Avrupa'daki durumu 'temelden' değiştirdiğini iddia ederek, "Ancak saf değiliz, etrafımızdaki gelişmeleri görüyoruz ve bu durumdan bir sonuç çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Ülkesinin nükleer silah depolama ihtimalinin gündemde olmadığını savunan Hultqvist, NATO'ya katılmaları halinde Rusya'ya karşı caydırıcılık maksadıyla tatbikatlara katılacaklarını dile getirdi.
Hultqvist, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini engellemesiyle ilgili olarak ülkesinin ve NATO üyelerinin sorunu diplomatik yoldan çözmeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.