https://tr.sputniknews.com/20220601/isvecten-turkiyenin-nato-vetosuna-diplomatik-cozum-vurgusu-1056885245.html

İsveç'ten Türkiye'nin NATO vetosuna 'diplomatik çözüm' vurgusu

İsveç'ten Türkiye'nin NATO vetosuna 'diplomatik çözüm' vurgusu

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini engellemesi konusunda ülkesinin ve NATO üyelerinin sorunu... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T15:11+0300

2022-06-01T15:11+0300

2022-06-01T15:11+0300

peter hultqvist

isveç

nato

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1056885105_0:78:1200:753_1920x0_80_0_0_ecfd3c6bccf29ebf39c1f8938bd567d9.jpg

Alman haber kanalı Deutsche Welle'ye (DW) konuşan İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, ülkesinin NATO üyelik sürecinin tarafsız ve barışçı statüden vazgeçme anlamına gelmediğini belirterek, "Barışı ve barışçıl çözümleri üretmeye çalıştığımız değerlerimiz Avrupa'daki diğer ülkelerle aynı değerler" dedi.Hultqvist, Ukrayna krizinin İsveçlilerin NATO'ya katılma konusundaki düşüncelerini ve Avrupa'daki durumu 'temelden' değiştirdiğini iddia ederek, "Ancak saf değiliz, etrafımızdaki gelişmeleri görüyoruz ve bu durumdan bir sonuç çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Ülkesinin nükleer silah depolama ihtimalinin gündemde olmadığını savunan Hultqvist, NATO'ya katılmaları halinde Rusya'ya karşı caydırıcılık maksadıyla tatbikatlara katılacaklarını dile getirdi.Hultqvist, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini engellemesiyle ilgili olarak ülkesinin ve NATO üyelerinin sorunu diplomatik yoldan çözmeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220531/abdli-uzman-ashford-finlandiyanin-rusyayla-siniri-nato-icin-stratejik-kabusa-donusebilir-1056858401.html

isveç

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

peter hultqvist, isveç, nato, rusya