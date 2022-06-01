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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220601/italya-ithalat-yasagina-ragmen-rusyadan-petrol-almaya-devam-ediyor-1056873511.html
İtalya, ithalat yasağına rağmen Rusya'dan petrol alımını artıran tek Avrupa ülkesi oldu
İtalya, ithalat yasağına rağmen Rusya'dan petrol alımını artıran tek Avrupa ülkesi oldu
AB'nin Rusya'dan petrol ithalatını yıl sonuna kadar yüzde 90 oranında düşüme kararının ardından İtalya, ithalatı artırma kararı aldı. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T11:30+0300
2022-06-01T11:38+0300
ukrayna krizi
rusya
petrol
avrupa birliği
italya
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Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan petrol ithalatını yıl sonuna kadar yüzde 90 oranında azaltma kararı aldı.Karar, İtalya'nın Sicilya'da bulunan en büyük rafinerilerinden birini riske atıyor ve bölge ekonomisinin ciddi zararlar yaşaması bekleniyor.İtalya Başbakanı Mario Draghi, Brüksel'de alınan kararı 'mutlak başarı' olarak nitelendirse de Kpler emtia veri şirketine göre İtalya, mayıs ayında Rusya'dan günde yaklaşık 400 bin varil petrol aldı.Söz konusu rakam, özel askeri operasyon öncesindeki seviyenin 4 katına karışılık geliyor. Bununla beraber Roma, karar sonrası bu yönde adım atan tek AB ülkesi olarak öne çıkıyor.Enerji analisti Matteo Villa, AP'ye yaptığı açıklamada, İtalya'nın Rusya'nın en büyük ithalatçısı konumuna gelmesine ilişkin "İtalya, Avrupa'da petrol ithalatını artıran tek ülke" değerlendirmesini yaptı.AB'nin 'petrol ambargosu', Rusya'dan sadece tankerlerle yapılan petrol sevkiyatlarını yasaklyor. Boru hatları üzerinden yapılan sevkiyatlara yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs gibi kıyı ülkeler, karardan en çok etkilenen ülkeler arasında.
https://tr.sputniknews.com/20220531/yunanistan-basbakani-micotakise-gore-rusyaya-karsi-yeni-bir-yaptirim-paketi-kabul-edilebilir-1056854757.html
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rusya, petrol, avrupa birliği, italya

İtalya, ithalat yasağına rağmen Rusya'dan petrol alımını artıran tek Avrupa ülkesi oldu

11:30 01.06.2022 (güncellendi: 11:38 01.06.2022)
© REUTERS / Sergei KarpukhinPetrol
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© REUTERS / Sergei Karpukhin
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AB'nin Rusya'dan petrol ithalatını yıl sonuna kadar yüzde 90 oranında düşüme kararının ardından İtalya, ithalatı artırma kararı aldı.
Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan petrol ithalatını yıl sonuna kadar yüzde 90 oranında azaltma kararı aldı.
Karar, İtalya'nın Sicilya'da bulunan en büyük rafinerilerinden birini riske atıyor ve bölge ekonomisinin ciddi zararlar yaşaması bekleniyor.
İtalya Başbakanı Mario Draghi, Brüksel'de alınan kararı 'mutlak başarı' olarak nitelendirse de Kpler emtia veri şirketine göre İtalya, mayıs ayında Rusya'dan günde yaklaşık 400 bin varil petrol aldı.
Söz konusu rakam, özel askeri operasyon öncesindeki seviyenin 4 katına karışılık geliyor. Bununla beraber Roma, karar sonrası bu yönde adım atan tek AB ülkesi olarak öne çıkıyor.
Enerji analisti Matteo Villa, AP'ye yaptığı açıklamada, İtalya'nın Rusya'nın en büyük ithalatçısı konumuna gelmesine ilişkin "İtalya, Avrupa'da petrol ithalatını artıran tek ülke" değerlendirmesini yaptı.
AB'nin 'petrol ambargosu', Rusya'dan sadece tankerlerle yapılan petrol sevkiyatlarını yasaklyor. Boru hatları üzerinden yapılan sevkiyatlara yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs gibi kıyı ülkeler, karardan en çok etkilenen ülkeler arasında.
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