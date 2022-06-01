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İtalyan kulübü Milan, ABD'li şirkete satıldı
İtalyan kulübü Milan, ABD'li şirkete satıldı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, 1.2 milyar euro karşılığında ABD'nin RedBird Capital Partners şirketine satıldı. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T12:28+0300
2022-06-01T12:30+0300
milan
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İtalyan ekibi Milan'dan yapılan açıklamada, kulübün satışı için Elliott Advisors ile RedBird Capital Partners arasında anlaşma imzalandığı bildirildi.Elliott'ın kulüpteki azınlık hissesi ve yönetim kurulundaki koltuklarını koruyacağı anlaşmaya göre, yeni sahipliğe geçiş eylül ayına kadar tamamlanacak.RedBird Capital Partners Kurucusu Gerry Cardinale, internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Milan tarihinin bir parçası olmaktan ve kulübün İtalya, Avrupa ve dünya futbolunun tepesine dönüşünde rol oynamaktan onur duyuyoruz. Milan'ı ileriye taşımak için kulüp, yönetim ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarla uzun vadeli ortaklık yapmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211008/cemal-kasikcinin-nisanlisindan-newcastle-unitedin-suudilere-satilmasina-kinama-1049644696.html
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milan, abd, italya

İtalyan kulübü Milan, ABD'li şirkete satıldı

12:28 01.06.2022 (güncellendi: 12:30 01.06.2022)
© AFP 2022Milan
Milan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, 1.2 milyar euro karşılığında ABD'nin RedBird Capital Partners şirketine satıldı.
İtalyan ekibi Milan'dan yapılan açıklamada, kulübün satışı için Elliott Advisors ile RedBird Capital Partners arasında anlaşma imzalandığı bildirildi.
Elliott'ın kulüpteki azınlık hissesi ve yönetim kurulundaki koltuklarını koruyacağı anlaşmaya göre, yeni sahipliğe geçiş eylül ayına kadar tamamlanacak.
RedBird Capital Partners Kurucusu Gerry Cardinale, internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Milan tarihinin bir parçası olmaktan ve kulübün İtalya, Avrupa ve dünya futbolunun tepesine dönüşünde rol oynamaktan onur duyuyoruz. Milan'ı ileriye taşımak için kulüp, yönetim ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarla uzun vadeli ortaklık yapmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
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