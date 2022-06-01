https://tr.sputniknews.com/20220601/italyan-kulubu-milan-abdli-sirkete-satildi-1056875535.html

İtalyan kulübü Milan, ABD'li şirkete satıldı

İtalyan kulübü Milan, ABD'li şirkete satıldı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, 1.2 milyar euro karşılığında ABD'nin RedBird Capital Partners şirketine satıldı. 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T12:28+0300

2022-06-01T12:28+0300

2022-06-01T12:30+0300

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İtalyan ekibi Milan'dan yapılan açıklamada, kulübün satışı için Elliott Advisors ile RedBird Capital Partners arasında anlaşma imzalandığı bildirildi.Elliott'ın kulüpteki azınlık hissesi ve yönetim kurulundaki koltuklarını koruyacağı anlaşmaya göre, yeni sahipliğe geçiş eylül ayına kadar tamamlanacak.RedBird Capital Partners Kurucusu Gerry Cardinale, internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Milan tarihinin bir parçası olmaktan ve kulübün İtalya, Avrupa ve dünya futbolunun tepesine dönüşünde rol oynamaktan onur duyuyoruz. Milan'ı ileriye taşımak için kulüp, yönetim ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarla uzun vadeli ortaklık yapmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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