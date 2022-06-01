https://tr.sputniknews.com/20220601/ito-acikladi-istanbulda-enflasyon-yillik-bazda-yuzde-8735-artti-1056875722.html
İTO açıkladı: İstanbul'da enflasyon yıllık bazda yüzde 87.35 arttı
İTO açıkladı: İstanbul'da enflasyon yıllık bazda yüzde 87.35 arttı
Türkiye enflasyonu için öncü gösterge olarak nitelendirilen İstanbul'da enflasyon aylık bazda yüzde 5.84, yıllık yüzde 87.35 arttı. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T12:35+0300
2022-06-01T12:35+0300
2022-06-01T12:35+0300
ekonomi
istanbul ticaret odası (ito)
ekonomi
enflasyon
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) mayıs ayına ilişkin İstanbul enflasyonunu açıkladı.Buna göre İstanbul'da enflasyon aylık yüzde 5.84 artarken, yıllık bazda yüzde 87.35 arttı. Bu oran 1998'den bu yana görülen en yüksek artış oldu.Mayıs 2022’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 12,15, Konut Harcamalarında yüzde 7,22, Giyim Harcamalarında yüzde 6,92, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 6,84, Gıda Harcamalarında yüzde 4,97, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 3,79, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 3,15 artış görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220501/ito-acikladi-istanbulun-yillik-enflasyonu-yuzde-80-1055998197.html
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istanbul ticaret odası (ito), ekonomi, enflasyon
İTO açıkladı: İstanbul'da enflasyon yıllık bazda yüzde 87.35 arttı
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Türkiye enflasyonu için öncü gösterge olarak nitelendirilen İstanbul'da enflasyon aylık bazda yüzde 5.84, yıllık yüzde 87.35 arttı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) mayıs ayına ilişkin İstanbul enflasyonunu açıkladı.
Buna göre İstanbul'da enflasyon aylık yüzde 5.84 artarken, yıllık bazda yüzde 87.35 arttı. Bu oran 1998'den bu yana görülen en yüksek artış oldu.
Mayıs 2022’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 12,15, Konut Harcamalarında yüzde 7,22, Giyim Harcamalarında yüzde 6,92, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 6,84, Gıda Harcamalarında yüzde 4,97, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 3,79, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 3,15 artış görüldü.