https://tr.sputniknews.com/20220601/iyi-partiden-siginmacilara-donus-haritasi-1056869722.html

İYİ Parti'den sığınmacılara 'dönüş' haritası

İYİ Parti'den sığınmacılara 'dönüş' haritası

İYİ Parti, sığınmacılara hazırladığı “güvenli dönüş” için yol haritası çalışmasında “ülkenin göç tanımına sığmayan bir istilaya uğradığı” belirtildi. Çalışmada... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T07:12+0300

2022-06-01T07:12+0300

2022-06-01T07:16+0300

politika

iyi parti

sığınmacı

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Sığınmacı tartışması ülke gündeminde sıcaklığını korurken İYİ Parti, “güvenli dönüş” için yol haritası belirledi. “İktidarın politikaları sonucunda milyonlarca yasadışı göçmenin sınırları delik deşik ettiği” ifade edilen çalışmada, “ülke göç tanımına sığmayan bir istilaya uğradı” denildi."Hendek olamaz"Cumhuriyet'in haberine göre, çalışmada, “Türkiye, hiçbir üçüncü ülkenin refahı uğruna kendi refahından mahrum edilemez, açık ya da gizli anlaşmalar sonucunda kimsenin hendeği olamaz” ifadelerine yer verildi. İYİ Parti’nin “sığınmacıların geri dönüşüne ilişkin oluşturduğu yol haritasında şu çözüm önerileri yer aldı:- Tam sınır güvenliği: “Açık Kapı-Açık Hudut” politikasına son verilecek, olası yeni geçişlerin önüne geçilecek. Sınır güvenliğini tam olarak sağlanacak, hudutlar namus kılınacak. “Geçici sığınmacı statüsü” kaldırılacak. Göç İdaresi Başkanlığı yeniden yapılandırılacak.- Suriye’yle işbirliği: “Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sığınmacıları”, Suriye Devleti ile işbirliği içinde gecikmeden ülkelerine geri gönderilecek.- Kota sistemi: Güvenle geri dönüş sürecinde Türkiye’de sığınmacıların yaşadığı il ve ilçelerde kota sistemine geçilecek. Yakalanan kaçaklara “tavizsiz işlem” uygulanacak. Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler derhal sınır dışı edilecek. Konut alma yoluyla edinilmiş yurttaşlık işlemleri askıya alınacak, halihazırda edinilmiş statüler gözden geçirilecek.

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iyi parti, sığınmacı