https://tr.sputniknews.com/20220601/izmirde-orman-yangini-1056880545.html

İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T13:32+0300

2022-06-01T13:32+0300

2022-06-01T13:32+0300

türkiye

izmir

orman yangını

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İlçeye bağlı Doğanbey Mahallesi'ndeki ormanda, saat 11.30 sıralarında, yangın başladı.Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 uçak, 1 helikopter, 15 arazöz ve 6 su tankeri ile ekipler sevk edildi.Kontrol altına alındıİzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan Orman Yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

türkiye

izmir

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izmir, orman yangını