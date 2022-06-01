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İzmir'de orman yangını
İzmir'de orman yangını
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T13:32+0300
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türkiye
izmir
orman yangını
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İlçeye bağlı Doğanbey Mahallesi'ndeki ormanda, saat 11.30 sıralarında, yangın başladı.Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 uçak, 1 helikopter, 15 arazöz ve 6 su tankeri ile ekipler sevk edildi.Kontrol altına alındıİzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan Orman Yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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izmir, orman yangını

İzmir'de orman yangını

13:32 01.06.2022
© DHAİzmir'de orman yangını
İzmir'de orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© DHA
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İzmir'in Seferihisar ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Doğanbey Mahallesi'ndeki ormanda, saat 11.30 sıralarında, yangın başladı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 uçak, 1 helikopter, 15 arazöz ve 6 su tankeri ile ekipler sevk edildi.

Kontrol altına alındı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan Orman Yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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