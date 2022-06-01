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https://tr.sputniknews.com/20220601/johnny-depp-amber-heard-davasinda-juri-kararini-verdi-1056895631.html
Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri kararını verdi
Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri kararını verdi
Dünya kamuoyunun ilgisini üzerinde toplayan Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki karalama davasında sona gelindi. Jüri üyeleri 14 saat düşündükten sonra... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T21:12+0300
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dünya
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ABD'li aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında davada jüri üyelerinin karar verdiği ve hükmün az sonra açıklanacağı belirtildi.ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada jüri üyeleri altı hafta boyunca Depp-Heard çiftinin biten evliliği sırasında yaşadıklarını dinledi. Johnn Depp, 2018 yılında Amerikan medyasında yer alan makalesi nedeniyle Heard'e 'karalama' davası açmış ve 50 milyon dolar tazminat talebinde bulunmuştu. Heard ise karşı hamlede bulunarak 100 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220601/karayip-korsanlari-depp--heard-davasinin-goruldugu-yere-yelken-acti-1056874837.html
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johnny depp, amber heard

Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri kararını verdi

21:12 01.06.2022 (güncellendi: 21:13 01.06.2022)
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMAmber Heard- Johnny Depp
Amber Heard- Johnny Depp - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
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Dünya kamuoyunun ilgisini üzerinde toplayan Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki karalama davasında sona gelindi. Jüri üyeleri 14 saat düşündükten sonra kararını verdiği ve hükmün az sonra açıklanacağı ifade edildi.
ABD'li aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında davada jüri üyelerinin karar verdiği ve hükmün az sonra açıklanacağı belirtildi.
ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada jüri üyeleri altı hafta boyunca Depp-Heard çiftinin biten evliliği sırasında yaşadıklarını dinledi.
Johnn Depp, 2018 yılında Amerikan medyasında yer alan makalesi nedeniyle Heard'e 'karalama' davası açmış ve 50 milyon dolar tazminat talebinde bulunmuştu. Heard ise karşı hamlede bulunarak 100 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.
Karayip Korsanları - Johnny Depp - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
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Karayip Korsanları, Depp-Heard davasının görüldüğü yere 'yelken açtı'
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