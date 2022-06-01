https://tr.sputniknews.com/20220601/johnny-depp-amber-heard-davasinda-juri-kararini-verdi-1056895631.html

Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri kararını verdi

Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri kararını verdi

Dünya kamuoyunun ilgisini üzerinde toplayan Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki karalama davasında sona gelindi. Jüri üyeleri 14 saat düşündükten sonra... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T21:12+0300

2022-06-01T21:12+0300

2022-06-01T21:13+0300

dünya

johnny depp

amber heard

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ABD'li aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında davada jüri üyelerinin karar verdiği ve hükmün az sonra açıklanacağı belirtildi.ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada jüri üyeleri altı hafta boyunca Depp-Heard çiftinin biten evliliği sırasında yaşadıklarını dinledi. Johnn Depp, 2018 yılında Amerikan medyasında yer alan makalesi nedeniyle Heard'e 'karalama' davası açmış ve 50 milyon dolar tazminat talebinde bulunmuştu. Heard ise karşı hamlede bulunarak 100 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220601/karayip-korsanlari-depp--heard-davasinin-goruldugu-yere-yelken-acti-1056874837.html

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johnny depp, amber heard