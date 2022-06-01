https://tr.sputniknews.com/20220601/jorge-jesus-fenerbahce-icin-istanbula-geldi-1056866523.html
Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geldi. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T02:05+0300
2022-06-01T02:05+0300
2022-06-01T02:12+0300
spor
fenerbahçe
jorge jesus
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Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Portekizli teknik adam Jorge Jesus, bu gece yarısı özel uçakla İstanbul'a ulaştı. Ankara’dan kalkan 'Vatan' isimli özel uçak, Portekiz’e giderek Jorge Jesus ve yardımcılarını aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Jesus’u Fenerbahçeli yetkililer karşıladı.Fenerbahçe yönetimi, Jesus ile prensip anlaşmasına vardığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220531/jorge-jesus-fenerbahce-icin-istanbula-geliyor--1056853709.html
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fenerbahçe, jorge jesus
Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
02:05 01.06.2022 (güncellendi: 02:12 01.06.2022) Abone ol
Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Portekizli teknik adam Jorge Jesus, bu gece yarısı özel uçakla İstanbul'a ulaştı.
Ankara’dan kalkan 'Vatan' isimli özel uçak, Portekiz’e giderek Jorge Jesus ve yardımcılarını aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Jesus’u Fenerbahçeli yetkililer karşıladı.
Fenerbahçe yönetimi, Jesus ile prensip anlaşmasına vardığını duyurmuştu.