https://tr.sputniknews.com/20220601/jorge-jesus-fenerbahce-icin-istanbula-geldi-1056866523.html

Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geldi. 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T02:05+0300

2022-06-01T02:05+0300

2022-06-01T02:12+0300

spor

fenerbahçe

jorge jesus

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Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Portekizli teknik adam Jorge Jesus, bu gece yarısı özel uçakla İstanbul'a ulaştı. Ankara’dan kalkan 'Vatan' isimli özel uçak, Portekiz’e giderek Jorge Jesus ve yardımcılarını aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Jesus’u Fenerbahçeli yetkililer karşıladı.Fenerbahçe yönetimi, Jesus ile prensip anlaşmasına vardığını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220531/jorge-jesus-fenerbahce-icin-istanbula-geliyor--1056853709.html

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fenerbahçe, jorge jesus