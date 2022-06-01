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Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geldi. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T02:05+0300
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spor
fenerbahçe
jorge jesus
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Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Portekizli teknik adam Jorge Jesus, bu gece yarısı özel uçakla İstanbul'a ulaştı. Ankara’dan kalkan 'Vatan' isimli özel uçak, Portekiz’e giderek Jorge Jesus ve yardımcılarını aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Jesus’u Fenerbahçeli yetkililer karşıladı.Fenerbahçe yönetimi, Jesus ile prensip anlaşmasına vardığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220531/jorge-jesus-fenerbahce-icin-istanbula-geliyor--1056853709.html
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fenerbahçe, jorge jesus

Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

02:05 01.06.2022 (güncellendi: 02:12 01.06.2022)
© AAJorge Jesus
Jorge Jesus - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AA
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Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Portekizli teknik adam Jorge Jesus, bu gece yarısı özel uçakla İstanbul'a ulaştı.
Ankara’dan kalkan 'Vatan' isimli özel uçak, Portekiz’e giderek Jorge Jesus ve yardımcılarını aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Jesus’u Fenerbahçeli yetkililer karşıladı.
Fenerbahçe yönetimi, Jesus ile prensip anlaşmasına vardığını duyurmuştu.
Jorge Jesus - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
SPOR
Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
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