Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220601/karamollaoglu-iktidarin-israille-normallesme-gafletini-milletimizin-takdirine-birakiyoruz-1056865546.html
Karamollaoğlu: İktidarın İsrail’le normalleşme gafletini milletimizin takdirine bırakıyoruz
Karamollaoğlu: İktidarın İsrail’le normalleşme gafletini milletimizin takdirine bırakıyoruz
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, “Mavi Marmara’da İsrail tarafından şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anarken hatırlatmak isterim ki İsrail’in zulmünü... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T01:14+0300
2022-06-01T01:15+0300
türkiye
temel karamollaoğlu
israil
saadet partisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104076/07/1040760794_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_cc5479061027d3667a6c03b7b9097b02.jpg
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mavi Marmara’nın yıl dönümü nedeniyle sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Independent Türkçe’nin haberine göre Karamollaoğlu’nun paylaşımı şöyle: “O gün tüm dünya; milletimizin mazlumlara duyduğu merhametine, zalimlere karşı olan cesaretine ve bu uğurda göze aldığı şehadetine şahit olurken aynı zamanda İsrail’in insanlık suçu işlemekte tereddüt etmediğine çok açık bir şekilde şahitlik etmiştir” diyen Karamollaoğlu şöyle devam etti: Mavi Marmara’da İsrail tarafından şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anarken hatırlatmak isterim ki İsrail’in zulmünü, tazminatla orta yolu bulmaya çalışanların istismarlarını ve hâlâ devam eden normalleşme gafletini milletimizin takdirlerine bırakıyoruz. Bugün Mavi Marmara; yüreğinde merhamet duygusu taşıyan herkesin gemisidir ve Mavi Marmara’nın Gazze’ye, Kudüs’ün özgürlüğe kavuştuğu günler mutlaka gelecektir.
türkiye
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104076/07/1040760794_42:0:1463:1066_1920x0_80_0_0_a665a34169fc2beeb6c44b2aabc42f11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
temel karamollaoğlu, israil, saadet partisi

Karamollaoğlu: İktidarın İsrail’le normalleşme gafletini milletimizin takdirine bırakıyoruz

01:14 01.06.2022 (güncellendi: 01:15 01.06.2022)
© DHATemel Karamollaoğlu
Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, “Mavi Marmara’da İsrail tarafından şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anarken hatırlatmak isterim ki İsrail’in zulmünü, tazminatla orta yolu bulmaya çalışanların istismarlarını ve hâlâ devam eden normalleşme gafletini milletimizin takdirlerine bırakıyoruz” dedi.
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mavi Marmara’nın yıl dönümü nedeniyle sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
Independent Türkçe’nin haberine göre Karamollaoğlu’nun paylaşımı şöyle:
Gazze için İstanbul’dan demir alan insani yardım gemisi Mavi Marmara’ya insani ve hukuki hiçbir gerekçeyi dikkate almadan, hem de uluslararası sularda saldıran terör devleti İsrail’i bugün bir kez daha lanetliyorum.
“O gün tüm dünya; milletimizin mazlumlara duyduğu merhametine, zalimlere karşı olan cesaretine ve bu uğurda göze aldığı şehadetine şahit olurken aynı zamanda İsrail’in insanlık suçu işlemekte tereddüt etmediğine çok açık bir şekilde şahitlik etmiştir” diyen Karamollaoğlu şöyle devam etti:
Mavi Marmara’da İsrail tarafından şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anarken hatırlatmak isterim ki İsrail’in zulmünü, tazminatla orta yolu bulmaya çalışanların istismarlarını ve hâlâ devam eden normalleşme gafletini milletimizin takdirlerine bırakıyoruz. Bugün Mavi Marmara; yüreğinde merhamet duygusu taşıyan herkesin gemisidir ve Mavi Marmara’nın Gazze’ye, Kudüs’ün özgürlüğe kavuştuğu günler mutlaka gelecektir.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала