https://tr.sputniknews.com/20220601/karamollaoglu-iktidarin-israille-normallesme-gafletini-milletimizin-takdirine-birakiyoruz-1056865546.html

Karamollaoğlu: İktidarın İsrail’le normalleşme gafletini milletimizin takdirine bırakıyoruz

Karamollaoğlu: İktidarın İsrail’le normalleşme gafletini milletimizin takdirine bırakıyoruz

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, “Mavi Marmara’da İsrail tarafından şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anarken hatırlatmak isterim ki İsrail’in zulmünü... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T01:14+0300

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türkiye

temel karamollaoğlu

israil

saadet partisi

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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mavi Marmara’nın yıl dönümü nedeniyle sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Independent Türkçe’nin haberine göre Karamollaoğlu’nun paylaşımı şöyle: “O gün tüm dünya; milletimizin mazlumlara duyduğu merhametine, zalimlere karşı olan cesaretine ve bu uğurda göze aldığı şehadetine şahit olurken aynı zamanda İsrail’in insanlık suçu işlemekte tereddüt etmediğine çok açık bir şekilde şahitlik etmiştir” diyen Karamollaoğlu şöyle devam etti: Mavi Marmara’da İsrail tarafından şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anarken hatırlatmak isterim ki İsrail’in zulmünü, tazminatla orta yolu bulmaya çalışanların istismarlarını ve hâlâ devam eden normalleşme gafletini milletimizin takdirlerine bırakıyoruz. Bugün Mavi Marmara; yüreğinde merhamet duygusu taşıyan herkesin gemisidir ve Mavi Marmara’nın Gazze’ye, Kudüs’ün özgürlüğe kavuştuğu günler mutlaka gelecektir.

türkiye

israil

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temel karamollaoğlu, israil, saadet partisi