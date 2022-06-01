https://tr.sputniknews.com/20220601/karayip-korsanlari-depp--heard-davasinin-goruldugu-yere-yelken-acti-1056874837.html
Karayip Korsanları, Depp-Heard davasının görüldüğü yere 'yelken açtı'
Karayip Korsanları, Depp-Heard davasının görüldüğü yere 'yelken açtı'
Karayip Korsanları filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında karalama davası sona yaklaşırken, duruşmanın görüldüğü... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T12:10+0300
2022-06-01T12:10+0300
2022-06-01T12:14+0300
yaşam
johnny depp
karayip korsanları
amber heard
dava
duruşma
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Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard’e evlilikte şiddet gördüğünü iddia ettiği bir makaleyle ilgili açtığı 50 milyon dolarlık karalama davasında iki tarafın da kapanış argümanlarını sunmasının ardından yedi kişiden oluşan jürinin karar verme aşaması başladı. Son duruşmaların görüldüğü mahkeme binası önündeyse sıra dışı bir görüntü kaydedildi. Depp'in başrolünde yer aldığı unutulmaz Karayip Korsanları filmindeki bir gemiye benzetilen araç, Fairfax Adalet Sarayı binası önünde görüldü.Medyada yer alan bilgilere göre, bir hayranı tarafından Depp'e destek amacıyla yaptırılan aracın üzerinde ünlü oyuncunun yüzü de yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220526/johnny-deppin-eski-sevgilisi-kate-moss-amber-heardu-yalanladi-johnny-beni-merdivenlerden-itmedi-1056692074.html
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johnny depp, karayip korsanları, amber heard, dava, duruşma
Karayip Korsanları, Depp-Heard davasının görüldüğü yere 'yelken açtı'
12:10 01.06.2022 (güncellendi: 12:14 01.06.2022) Abone ol
Karayip Korsanları filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında karalama davası sona yaklaşırken, duruşmanın görüldüğü mahkeme binası önünde Karayip Korsanları gemisi görüldü.
Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard’e evlilikte şiddet gördüğünü iddia ettiği bir makaleyle ilgili açtığı 50 milyon dolarlık karalama davasında iki tarafın da kapanış argümanlarını sunmasının ardından yedi kişiden oluşan jürinin karar verme aşaması başladı.
Son duruşmaların görüldüğü mahkeme binası önündeyse sıra dışı bir görüntü kaydedildi.
Depp'in başrolünde yer aldığı unutulmaz Karayip Korsanları filmindeki bir gemiye benzetilen araç, Fairfax Adalet Sarayı binası önünde görüldü.
Medyada yer alan bilgilere göre, bir hayranı tarafından Depp'e destek amacıyla yaptırılan aracın üzerinde ünlü oyuncunun yüzü de yer alıyor.