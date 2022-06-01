https://tr.sputniknews.com/20220601/karayip-korsanlari-depp--heard-davasinin-goruldugu-yere-yelken-acti-1056874837.html

Karayip Korsanları, Depp-Heard davasının görüldüğü yere 'yelken açtı'

Karayip Korsanları, Depp-Heard davasının görüldüğü yere 'yelken açtı'

Karayip Korsanları filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında karalama davası sona yaklaşırken, duruşmanın görüldüğü... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T12:10+0300

2022-06-01T12:10+0300

2022-06-01T12:14+0300

yaşam

johnny depp

karayip korsanları

amber heard

dava

duruşma

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Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard’e evlilikte şiddet gördüğünü iddia ettiği bir makaleyle ilgili açtığı 50 milyon dolarlık karalama davasında iki tarafın da kapanış argümanlarını sunmasının ardından yedi kişiden oluşan jürinin karar verme aşaması başladı. Son duruşmaların görüldüğü mahkeme binası önündeyse sıra dışı bir görüntü kaydedildi. Depp'in başrolünde yer aldığı unutulmaz Karayip Korsanları filmindeki bir gemiye benzetilen araç, Fairfax Adalet Sarayı binası önünde görüldü.Medyada yer alan bilgilere göre, bir hayranı tarafından Depp'e destek amacıyla yaptırılan aracın üzerinde ünlü oyuncunun yüzü de yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220526/johnny-deppin-eski-sevgilisi-kate-moss-amber-heardu-yalanladi-johnny-beni-merdivenlerden-itmedi-1056692074.html

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johnny depp, karayip korsanları, amber heard, dava, duruşma