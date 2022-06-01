https://tr.sputniknews.com/20220601/kavga-eden-iki-grubu-ayirmaya-calisan-polise-kamyonet-carpti-1056868888.html

Kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan polise kamyonet çarptı

Kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan polise kamyonet çarptı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan polis memuru, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T05:17+0300

2022-06-01T05:17+0300

2022-06-01T05:17+0300

türkiye

manisa

polis

kavga

kaza

kamyonet

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Manisa'da Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahale ettiği taraflardan bir kişi, olay yerinden kamyonetiyle ters yöne girerek kaçmaya çalışırken, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Şerif Ahmet Can'a çarptı.Bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, yaralı polis memuru Can'ı Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

https://tr.sputniknews.com/20220601/polisten-kacan-kisiler-afgan-gocmen-cikti-1056865169.html

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manisa, polis, kavga, kaza, kamyonet