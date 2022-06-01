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Kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan polise kamyonet çarptı
Kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan polise kamyonet çarptı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan polis memuru, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T05:17+0300
2022-06-01T05:17+0300
türkiye
manisa
polis
kavga
kaza
kamyonet
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Manisa'da Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahale ettiği taraflardan bir kişi, olay yerinden kamyonetiyle ters yöne girerek kaçmaya çalışırken, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Şerif Ahmet Can'a çarptı.Bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, yaralı polis memuru Can'ı Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220601/polisten-kacan-kisiler-afgan-gocmen-cikti-1056865169.html
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manisa, polis, kavga, kaza, kamyonet

Kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan polise kamyonet çarptı

05:17 01.06.2022
© AAManisa'nın Şehzadeler ilçesinde kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan polis memuru, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan polis memuru, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AA
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan polis memuru, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.
Manisa'da Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği taraflardan bir kişi, olay yerinden kamyonetiyle ters yöne girerek kaçmaya çalışırken, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Şerif Ahmet Can'a çarptı.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, yaralı polis memuru Can'ı Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde adalet sarayı yakınlarında durumundan şüphelenilen 5 kişi, polis ekiplerince durdurulmak istenince kaçtı. Kısa sürede yakalanan 5 kişinin kaçak göçmen olduğu anlaşıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
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