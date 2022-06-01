https://tr.sputniknews.com/20220601/kedisini-tekmeleyen-futbolcu-kurt-zoumanin-5-yil-kedi-sahibi-olmasi-yasaklandi-1056883893.html
Kedisini tekmeleyen futbolcu Kurt Zouma'nın 5 yıl kedi sahibi olması yasaklandı
Kedisini tekmeleyen futbolcu Kurt Zouma'nın 5 yıl kedi sahibi olması yasaklandı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Kurt Zouma, kedisini tekmelediği gerekçesiyle yargılandığı davada, 180 saat ücretsiz kamu... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T14:42+0300
2022-06-01T14:42+0300
2022-06-01T14:45+0300
kedi
spor
ceza
futbolcu
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27 yaşındaki futbolcu, hakkındaki kararı öğrenmek için geldiği Thames Sulh Ceza Mahkemesi'nde, kedi kostümü giyen bir protestocu tarafından karşılandı.Futbolcunun avukatları ise müvekkillerinin ırkçı taciz ve tehditlere maruz kaldığını, Adidas sponsorluk anlaşmasını kaybettiğini, 250 bin sterlin para cezasına çarptırıldığını ve görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Fransa milli takımına seçilmediğini kaydetti.Mahkeme, Kurt Zouma'yı, 180 saat ücretsiz kamu hizmeti cezasının yanı sıra 8 bin 887 sterlinlik (184 bin TL) dava masraflarını ödemeye mahkum etti. Ayrıca futbolcunun 5 yıl süreyle kedi sahibi olması yasaklandı.Futbolcunun kardeşi Yoan Zouma da suçun işlenmesine yardım ettiği gerekçesiyle 140 saat kamu hizmeti cezasına çarptırıldı.Kararda, cezada kardeşlerin daha önceden bir suç kayıtları olmaması, suçlarını kabul etmeleri ve olayın meydana gelmesinden sonra Kurt Zouma'nın West Ham tarafından para cezasına çarptırılması dikkate alındı.Şubatta ortaya çıkan görüntülerde, Fransız asıllı futbolcunun, evindeki kediye topa vurur gibi tekme attığı ve bu sırada evdekilerle gülüp eğlendiği yer almıştı. Ayrıca oyuncunun "Yemin ederim onu öldüreceğim" dediği duyulmuştu.Olay sonrası futbolcu Kurt Zouma özür dilese de takımı tarafından para cezasına çarptırılmış, evdeki 2 kedi de koruma altına alınmıştı.
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kedi, ceza, futbolcu
Kedisini tekmeleyen futbolcu Kurt Zouma'nın 5 yıl kedi sahibi olması yasaklandı
14:42 01.06.2022 (güncellendi: 14:45 01.06.2022) Abone ol
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Kurt Zouma, kedisini tekmelediği gerekçesiyle yargılandığı davada, 180 saat ücretsiz kamu hizmetine mahkum edilirken, 5 yıl süreyle kedi sahibi olması yasaklandı.
27 yaşındaki futbolcu, hakkındaki kararı öğrenmek için geldiği Thames Sulh Ceza Mahkemesi'nde, kedi kostümü giyen bir protestocu tarafından karşılandı.
Futbolcunun avukatları ise müvekkillerinin ırkçı taciz ve tehditlere maruz kaldığını, Adidas sponsorluk anlaşmasını kaybettiğini, 250 bin sterlin para cezasına çarptırıldığını ve görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Fransa milli takımına seçilmediğini kaydetti.
Mahkeme, Kurt Zouma'yı, 180 saat ücretsiz kamu hizmeti cezasının yanı sıra 8 bin 887 sterlinlik (184 bin TL) dava masraflarını ödemeye mahkum etti. Ayrıca futbolcunun 5 yıl süreyle kedi sahibi olması yasaklandı.
Futbolcunun kardeşi Yoan Zouma da suçun işlenmesine yardım ettiği gerekçesiyle 140 saat kamu hizmeti cezasına çarptırıldı.
Kararda, cezada kardeşlerin daha önceden bir suç kayıtları olmaması, suçlarını kabul etmeleri ve olayın meydana gelmesinden sonra Kurt Zouma'nın West Ham tarafından para cezasına çarptırılması dikkate alındı.
Şubatta ortaya çıkan görüntülerde, Fransız asıllı futbolcunun, evindeki kediye topa vurur gibi tekme attığı ve bu sırada evdekilerle gülüp eğlendiği yer almıştı. Ayrıca oyuncunun "Yemin ederim onu öldüreceğim" dediği duyulmuştu.
Olay sonrası futbolcu Kurt Zouma özür dilese de takımı tarafından para cezasına çarptırılmış, evdeki 2 kedi de koruma altına alınmıştı.