https://tr.sputniknews.com/20220601/kilicdaroglu-erdoganin-10-sorusuna-yanit-verdi-1056895868.html

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın 10 sorusuna yanıt verdi

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın 10 sorusuna yanıt verdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 sorusuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Var mısın yarın erken seçimi ilan etmeye, aynı gün içinde adayımızı... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T21:31+0300

2022-06-01T21:31+0300

2022-06-01T21:52+0300

chp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1056808970_0:15:1201:690_1920x0_80_0_0_717d0bcdd34e4f16ffaf048767fdd12a.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelttiği 10 soruya yanıt verdi.Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, milletimize seslenmişsin. ‘Sürtükler, eşkıyalar, teröristler, çürükler, fukaralar’ havada uçuşmuş. Kadınlara küfreden sana bir tavsiyem olacak. Ağzını kapalı tutup insan sanılman, açıp tüm şüpheleri ortadan kaldırmandan iyidir” ifadelerini kullandı.CHP liderinin paylaşımında, sorular ve yanıtlar yer aldı:'Danışmanlarını ve doktorlarını çağır, saat 23.00’te ben de sorularımı soracağım'Kılıçdaroğlu, devamında şu ifadeleri kullandı:Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “Kılıçdaroğlu’na birkaç soru sormak istiyorum. Bu sorulara öyle kıvırtarak, laf çevirerek, yuvarlak sözler sarf ederek değil; kesin, kati, net cevap vermesini bekliyorum” demişti:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp