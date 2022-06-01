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https://tr.sputniknews.com/20220601/kilicdaroglu-erdoganin-10-sorusuna-yanit-verdi-1056895868.html
Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın 10 sorusuna yanıt verdi
Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın 10 sorusuna yanıt verdi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 sorusuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Var mısın yarın erken seçimi ilan etmeye, aynı gün içinde adayımızı... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T21:31+0300
2022-06-01T21:52+0300
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelttiği 10 soruya yanıt verdi.Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, milletimize seslenmişsin. ‘Sürtükler, eşkıyalar, teröristler, çürükler, fukaralar’ havada uçuşmuş. Kadınlara küfreden sana bir tavsiyem olacak. Ağzını kapalı tutup insan sanılman, açıp tüm şüpheleri ortadan kaldırmandan iyidir” ifadelerini kullandı.CHP liderinin paylaşımında, sorular ve yanıtlar yer aldı:'Danışmanlarını ve doktorlarını çağır, saat 23.00’te ben de sorularımı soracağım'Kılıçdaroğlu, devamında şu ifadeleri kullandı:Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “Kılıçdaroğlu’na birkaç soru sormak istiyorum. Bu sorulara öyle kıvırtarak, laf çevirerek, yuvarlak sözler sarf ederek değil; kesin, kati, net cevap vermesini bekliyorum” demişti:
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Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın 10 sorusuna yanıt verdi

21:31 01.06.2022 (güncellendi: 21:52 01.06.2022)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 sorusuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Var mısın yarın erken seçimi ilan etmeye, aynı gün içinde adayımızı açıklayalım. Var mı sende o yürek Erdoğan!" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelttiği 10 soruya yanıt verdi.
Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, milletimize seslenmişsin. ‘Sürtükler, eşkıyalar, teröristler, çürükler, fukaralar’ havada uçuşmuş. Kadınlara küfreden sana bir tavsiyem olacak. Ağzını kapalı tutup insan sanılman, açıp tüm şüpheleri ortadan kaldırmandan iyidir” ifadelerini kullandı.
CHP liderinin paylaşımında, sorular ve yanıtlar yer aldı:
1.
PKK'dan YPG'ye bölücü terör örgütünün bütün unsurlarını, DHKP-C’den TİKKO’ya, FETÖ'den DEAŞ'a tüm terör örgütlerinin siyasi uzantılarını, medya destekçileri, yurt dışındaki bağlantılarını lanetliyor mu lanetlemiyor mu?

CEVAP: Hepsine lanet olsun. Onlarla gizli ilişkiler kuranlara, selefi örgütlerle petrol kaçakçılığına girişenlere, oy uğruna televizyonlarda onların mesajlarını okutanlara da lanet olsun.
2.
Türkiye'nin PKK-YPG’ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatları destekliyor mu, desteklemiyor mu?
CEVAP: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınır ötesi operasyon yapar, yapmalıdır. Doğru olanı destekleriz, yanlış olanı ise desteklemeyiz. Siyasal saikler uğruna askerimizi operasyona gönderenlere ve operasyon gibi gösterip ülkemize yabancı asker postallarını sokanlara olumlu bakmadık, bakmayacağız.
3.
İsveç ve Finlandiya'ya karşı kendi devletinin izlediği politikanın yanında mı, değil mi?
CEVAP: NATO Türkiye'ye gereklidir, NATO'dan çıkmayacağız. Finlandiya ve İsveç'ten talep edilenler de doğrudur. Ancak biz biliriz ki, diplomasi kapalı kapılar ardında yapılır. Sonuçlar masada alınır. Ciddi devletler böyle yapar. Senin bu yaptığın ise ancak kabile devletlerinde olur. 3-5 oy almak için ülkenin itibarını yok sayarak, ucuz bir iç reklam malzemesine, dış ilişkileri kurban ediyorsun.
4.
Akdeniz ve Ege'de, sınır hattında kalıcı ekonomik belgeler oluşturma çabalarında Türkiye’nin yanında mı, değil mi?
CEVAP: Duruşumuz çok nettir. Akdeniz ve Ege'de baskıyı artırmamız şarttır. Gemi çıkardım geri çektim, “Biden beni keşke arasa” diyerek olmaz bu işler. Yüreğin varsa, işgal edilen, silahlanan adalar konusunda adım at. Destekleyeceğiz.

'Danışmanlarını ve doktorlarını çağır, saat 23.00’te ben de sorularımı soracağım'

Kılıçdaroğlu, devamında şu ifadeleri kullandı:
Danışmanlarını ve doktorlarını çağır, saat 23.00’te ben de sorularımı soracağım. aHaber’i de mutlaka ara, hazır ola geçsinler. Derin derin nefes al, bakalım yanıt verecek yüreğin var mı…
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “Kılıçdaroğlu’na birkaç soru sormak istiyorum. Bu sorulara öyle kıvırtarak, laf çevirerek, yuvarlak sözler sarf ederek değil; kesin, kati, net cevap vermesini bekliyorum” demişti:
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