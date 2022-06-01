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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220601/kirgizistan-da-seker-ihracatina-6-ay-yasak-getirdi---1056888275.html
Kırgızistan da şeker ihracatına 6 ay yasak getirdi
Kırgızistan da şeker ihracatına 6 ay yasak getirdi
Kazakistan’ın ardından Kırgızistan da 6 ay süreliğine şeker ihracatını yasaklama kararı aldı. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T16:34+0300
2022-06-01T16:34+0300
ukrayna krizi
kazakistan
kırgızistan
ukrayna
şeker
hindistan
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Kırgızistan hükümetinin yaptığı açıklamaya göre 6 aylığına şeker ihracatı yasaklandı.İki eski Sovyet ülkesi olan Kazakistan ve Kırgızistan'da şeker fiyatlarında Moskova’nın ihracat yasağı getirmesi sonucunda keskin bir artış gözlenmişti. Pazarlardaki fiyatlar daha sonra istikrara kavuşmuştu. Ancak Kazakistan yönetimi, özellikle de Rusya sınırındaki bölgelerde olmak üzere, yurtiçinde sıkıntı yaşanacağına dair bilgilerin gelmesinin ardından geçen ay altı ay süreliğine şeker ihracatını yasaklamıştı. Kırgızistan hükümeti de ülkeden yüklü miktarda şeker ihracatı yapılması olasılığını ortadan kaldırıp, yurtiçindeki gıda güvenliğini sağlamak ve şeker piyasasındaki fiyatları frenlemek için bu kararı aldı. Nitekim Kırgız basınında, Kazakistan’daki yasağın mayısta yürürlüğe girmesinin ardından Kırgızistan’dan buraya yüklü miktarda şeker ihracatı yapıldığı bilgisi yer almıştı. İki ülke de talebi karşılamak için Rusya ve başka ülkelere bel bağlıyordu. Dünyanın en büyük ikinci şeker ihracatçısı olan Hindistan, geçen ay yurtdışına şeker satışına üst sınır getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220601/malezya-artan-gida-fiyatlari-nedeniyle-tavuk-ihracatini-askiya-aldi--1056887194.html
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kazakistan, kırgızistan, ukrayna, şeker, hindistan

Kırgızistan da şeker ihracatına 6 ay yasak getirdi

16:34 01.06.2022
© AAŞeker
Şeker - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AA
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Kazakistan’ın ardından Kırgızistan da 6 ay süreliğine şeker ihracatını yasaklama kararı aldı.
Kırgızistan hükümetinin yaptığı açıklamaya göre 6 aylığına şeker ihracatı yasaklandı.
İki eski Sovyet ülkesi olan Kazakistan ve Kırgızistan'da şeker fiyatlarında Moskova’nın ihracat yasağı getirmesi sonucunda keskin bir artış gözlenmişti. Pazarlardaki fiyatlar daha sonra istikrara kavuşmuştu. Ancak Kazakistan yönetimi, özellikle de Rusya sınırındaki bölgelerde olmak üzere, yurtiçinde sıkıntı yaşanacağına dair bilgilerin gelmesinin ardından geçen ay altı ay süreliğine şeker ihracatını yasaklamıştı.
Kırgızistan hükümeti de ülkeden yüklü miktarda şeker ihracatı yapılması olasılığını ortadan kaldırıp, yurtiçindeki gıda güvenliğini sağlamak ve şeker piyasasındaki fiyatları frenlemek için bu kararı aldı.
Nitekim Kırgız basınında, Kazakistan’daki yasağın mayısta yürürlüğe girmesinin ardından Kırgızistan’dan buraya yüklü miktarda şeker ihracatı yapıldığı bilgisi yer almıştı.
İki ülke de talebi karşılamak için Rusya ve başka ülkelere bel bağlıyordu.
Dünyanın en büyük ikinci şeker ihracatçısı olan Hindistan, geçen ay yurtdışına şeker satışına üst sınır getirmişti.
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