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Komşusunu darbeden Halil Sezai'nin konserdeki sözlerine hapis talebi
Komşusunu darbeden Halil Sezai'nin konserdeki sözlerine hapis talebi
Tuzla’da komşusunu darbettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Halil Sezai hakkında, sahne aldığı mekanda komşusuna yönelik söylediği sözler nedeniyle... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T12:13+0300
2022-06-01T12:20+0300
halil sezai
hapis istemi
yaşam
komşu
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Halil Sezai’nin 18 Temmuz 2021 tarihinde verdiği konser sırasında darp olayıyla ilgili konuştuğu, bu esnada müşteki Hüseyin Meriç’i hedef alarak küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği anlatıldı.Taraflar uzlaşamadıHalil Sezai’nin bu sözleri söylerken konser alanında alenen yayınlanmak üzere kamera çekimi yapıldığını bildiği ve ‘alenen hakaret’ suçunu işlediği kaydedildi. Suçun uzlaştırma çerçevesinde kaldığı, taraflar arasında uzlaşma sürecinin başlatıldığı ancak tarafların uzlaşamadıkları aktarıldı.2 yıl 4 ay hapis talebiİddianamede, Halil Sezai’nin darbettiği komşusu Hüseyin Meriç’e yönelik söylediği sözler nedeniyle alenen hakaret suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. ‘Tehdit’ suçundan yürütülen soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse Sezai önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.Ne olmuştu?Tuzla'da 15 Eylül 2020 tarihinde komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırılan ve 42 gün tutuklu kalan şarkıcı Halil Sezai, sahne aldığı bir mekanda “Kafam iyi olduğu için gerekli şekilde tam dövemedim. Bir dahaki sefere inşallah. Hak etti. G...n tekiydi gerçekten” şeklinde sözler söylemişti. Meriç’in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan Sezai, “Kimseye yönelik hakaret ve tehditte bulunmadım. Konserde sohbet ediyordum” diyerek suçlamayı kabul etmemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220228/darbettigi-komsusu-icin-tam-dovemedim-hak-etti-diyen-halil-sezai-ifade-verdi-sohbet-ediyordum-1054300933.html
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halil sezai, hapis istemi, komşu

Komşusunu darbeden Halil Sezai'nin konserdeki sözlerine hapis talebi

12:13 01.06.2022 (güncellendi: 12:20 01.06.2022)
© AAHalil Sezai
Halil Sezai - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AA
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Tuzla’da komşusunu darbettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Halil Sezai hakkında, sahne aldığı mekanda komşusuna yönelik söylediği sözler nedeniyle ‘alenen hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Halil Sezai’nin 18 Temmuz 2021 tarihinde verdiği konser sırasında darp olayıyla ilgili konuştuğu, bu esnada müşteki Hüseyin Meriç’i hedef alarak küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği anlatıldı.

Taraflar uzlaşamadı

Halil Sezai’nin bu sözleri söylerken konser alanında alenen yayınlanmak üzere kamera çekimi yapıldığını bildiği ve ‘alenen hakaret’ suçunu işlediği kaydedildi. Suçun uzlaştırma çerçevesinde kaldığı, taraflar arasında uzlaşma sürecinin başlatıldığı ancak tarafların uzlaşamadıkları aktarıldı.

2 yıl 4 ay hapis talebi

İddianamede, Halil Sezai’nin darbettiği komşusu Hüseyin Meriç’e yönelik söylediği sözler nedeniyle alenen hakaret suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. ‘Tehdit’ suçundan yürütülen soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse Sezai önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Ne olmuştu?

Tuzla'da 15 Eylül 2020 tarihinde komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırılan ve 42 gün tutuklu kalan şarkıcı Halil Sezai, sahne aldığı bir mekanda “Kafam iyi olduğu için gerekli şekilde tam dövemedim. Bir dahaki sefere inşallah. Hak etti. G...n tekiydi gerçekten” şeklinde sözler söylemişti. Meriç’in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan Sezai, “Kimseye yönelik hakaret ve tehditte bulunmadım. Konserde sohbet ediyordum” diyerek suçlamayı kabul etmemişti.
Halil Sezai - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
TÜRKİYE
Darbettiği komşusu için 'Tam dövemedim, hak etti' diyen Halil Sezai ifade verdi: 'Sohbet ediyordum'
28 Şubat, 15:51
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