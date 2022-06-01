https://tr.sputniknews.com/20220601/komsusunu-darbeden-halil-sezainin-konserdeki-sozlerine-hapis-talebi-1056875009.html

Komşusunu darbeden Halil Sezai'nin konserdeki sözlerine hapis talebi

Komşusunu darbeden Halil Sezai'nin konserdeki sözlerine hapis talebi

Tuzla’da komşusunu darbettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Halil Sezai hakkında, sahne aldığı mekanda komşusuna yönelik söylediği sözler nedeniyle... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T12:13+0300

2022-06-01T12:13+0300

2022-06-01T12:20+0300

halil sezai

hapis istemi

yaşam

komşu

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Halil Sezai’nin 18 Temmuz 2021 tarihinde verdiği konser sırasında darp olayıyla ilgili konuştuğu, bu esnada müşteki Hüseyin Meriç’i hedef alarak küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği anlatıldı.Taraflar uzlaşamadıHalil Sezai’nin bu sözleri söylerken konser alanında alenen yayınlanmak üzere kamera çekimi yapıldığını bildiği ve ‘alenen hakaret’ suçunu işlediği kaydedildi. Suçun uzlaştırma çerçevesinde kaldığı, taraflar arasında uzlaşma sürecinin başlatıldığı ancak tarafların uzlaşamadıkları aktarıldı.2 yıl 4 ay hapis talebiİddianamede, Halil Sezai’nin darbettiği komşusu Hüseyin Meriç’e yönelik söylediği sözler nedeniyle alenen hakaret suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. ‘Tehdit’ suçundan yürütülen soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse Sezai önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.Ne olmuştu?Tuzla'da 15 Eylül 2020 tarihinde komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırılan ve 42 gün tutuklu kalan şarkıcı Halil Sezai, sahne aldığı bir mekanda “Kafam iyi olduğu için gerekli şekilde tam dövemedim. Bir dahaki sefere inşallah. Hak etti. G...n tekiydi gerçekten” şeklinde sözler söylemişti. Meriç’in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan Sezai, “Kimseye yönelik hakaret ve tehditte bulunmadım. Konserde sohbet ediyordum” diyerek suçlamayı kabul etmemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220228/darbettigi-komsusu-icin-tam-dovemedim-hak-etti-diyen-halil-sezai-ifade-verdi-sohbet-ediyordum-1054300933.html

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halil sezai, hapis istemi, komşu