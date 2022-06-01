https://tr.sputniknews.com/20220601/kutahyada-2-bin-880-sikke-ve-68-tarihi-obje-ele-gecirildi--1056865977.html

Kütahya'da 2 bin 880 sikke ve 68 tarihi obje ele geçirildi

Kütahya'da 2 bin 880 sikke ve 68 tarihi obje ele geçirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 bin 880 adet sikke ve 68 adet obje ele... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T01:53+0300

2022-06-01T01:53+0300

2022-06-01T01:53+0300

türkiye

sikke

tarihi eser

kaçakçı

kaçakçılık

operasyon

kütahya

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli C.K isimli şahsın Tavşanlı ilçesindeki 3 ayrı adresine operasyon düzenledi.Ekiplerce yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 bin 880 adet sikke ve 68 adet obje ele geçirildi. İkametinde yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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sikke, tarihi eser, kaçakçı, kaçakçılık, operasyon, kütahya