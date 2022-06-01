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Kütahya'da 2 bin 880 sikke ve 68 tarihi obje ele geçirildi
Kütahya'da 2 bin 880 sikke ve 68 tarihi obje ele geçirildi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 bin 880 adet sikke ve 68 adet obje ele... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T01:53+0300
2022-06-01T01:53+0300
türkiye
sikke
tarihi eser
kaçakçı
kaçakçılık
operasyon
kütahya
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli C.K isimli şahsın Tavşanlı ilçesindeki 3 ayrı adresine operasyon düzenledi.Ekiplerce yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 bin 880 adet sikke ve 68 adet obje ele geçirildi. İkametinde yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220510/ozbekistanda-selcuklulara-ait-altin-sikke-bulundu-1056252128.html
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sikke, tarihi eser, kaçakçı, kaçakçılık, operasyon, kütahya

Kütahya'da 2 bin 880 sikke ve 68 tarihi obje ele geçirildi

01:53 01.06.2022
© İHAKütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 bin 880 adet sikke ve 68 adet obje ele geçirildi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 bin 880 adet sikke ve 68 adet obje ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© İHA
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 bin 880 adet sikke ve 68 adet obje ele geçirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli C.K isimli şahsın Tavşanlı ilçesindeki 3 ayrı adresine operasyon düzenledi.
Ekiplerce yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 bin 880 adet sikke ve 68 adet obje ele geçirildi.
İkametinde yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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