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https://tr.sputniknews.com/20220601/kuyumcu-kuryelerinden-9-kilo-altin-gasp-eden-6-supheli-gozaltina-alindi-1056865793.html
Kuyumcu kuryelerinden 9 kilo altın gasp eden 6 şüpheli gözaltına alındı
Kuyumcu kuryelerinden 9 kilo altın gasp eden 6 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da sabah saatlerinde kuyumcu kuryelerinden 9 kilogram altın gasp eden şüpheliler akşam saatlerinde polis operasyonuyla gözaltına alındı. Baskında... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T01:23+0300
2022-06-01T01:23+0300
türkiye
kuyumcu
kurye
gasp
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İstanbul'da polisi arayan bir kişi "Kapalı Çarşıda kuyumcu toptancısıyız, altın dolu çanta çalındı" şeklindeki ihbarda bulundu. Bu bilgi üzerine alarma geçen polis hemen mağdur B.V. ve H.B. adlı kuryelerin bulunduğu yere gitti. Mağdurlar, Kadıköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine gittikleri sırada otomobillerin önünü kesen başka bir araçtan inen iki kişinin 4 el ateş ederek, yaklaşık 9 kilogram altın bulunan çantaları gasp ettiklerini söyledi.Gasp Büro Amirliği ekipleri, gaspçıların kaçtığı otomobilin Küçükçekmece'den çalındığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren şüphelilerin bir iş yerinde olduğu belirlendi. Saat 21.00 sıralarına iş yerine operasyon yapıldı. Çelik yelekli özel harekat polislerinin katıldığı baskında içeride bulunan 33 yaşındaki Celal G., 25 yaşındaki Kadir A. 19 yaşındaki Ata Baran K. 31 yaşındaki Feyyaz D., 23 yaşındaki Mehmet F.Y ile 24 yaşındaki Hakan K. gözaltına alındı.Baskın yapılan iş yerinde yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca ile altın eritme düzeneği bulundu. Altın eritme potasının içerisinde ve evin çeşitli yerlerinde sabah saatlerinde gasp edilen altın ziynet eşyaları olduğu değerlendirilen toplam 8 kilogram 734 gram altın bulundu.Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine getirildi.
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kuyumcu, kurye, gasp

Kuyumcu kuryelerinden 9 kilo altın gasp eden 6 şüpheli gözaltına alındı

01:23 01.06.2022
© DHAKuyumcu kuryelerinden 9 kilo altın gasp eden 6 şüpheli gözaltına alındı
Kuyumcu kuryelerinden 9 kilo altın gasp eden 6 şüpheli gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© DHA
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İstanbul'da sabah saatlerinde kuyumcu kuryelerinden 9 kilogram altın gasp eden şüpheliler akşam saatlerinde polis operasyonuyla gözaltına alındı. Baskında çalınan altınların büyük bölümü ele geçirildi. 6 şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
İstanbul'da polisi arayan bir kişi "Kapalı Çarşıda kuyumcu toptancısıyız, altın dolu çanta çalındı" şeklindeki ihbarda bulundu. Bu bilgi üzerine alarma geçen polis hemen mağdur B.V. ve H.B. adlı kuryelerin bulunduğu yere gitti.
Mağdurlar, Kadıköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine gittikleri sırada otomobillerin önünü kesen başka bir araçtan inen iki kişinin 4 el ateş ederek, yaklaşık 9 kilogram altın bulunan çantaları gasp ettiklerini söyledi.
Gasp Büro Amirliği ekipleri, gaspçıların kaçtığı otomobilin Küçükçekmece'den çalındığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren şüphelilerin bir iş yerinde olduğu belirlendi.
Saat 21.00 sıralarına iş yerine operasyon yapıldı. Çelik yelekli özel harekat polislerinin katıldığı baskında içeride bulunan 33 yaşındaki Celal G., 25 yaşındaki Kadir A. 19 yaşındaki Ata Baran K. 31 yaşındaki Feyyaz D., 23 yaşındaki Mehmet F.Y ile 24 yaşındaki Hakan K. gözaltına alındı.
Baskın yapılan iş yerinde yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca ile altın eritme düzeneği bulundu. Altın eritme potasının içerisinde ve evin çeşitli yerlerinde sabah saatlerinde gasp edilen altın ziynet eşyaları olduğu değerlendirilen toplam 8 kilogram 734 gram altın bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine getirildi.
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